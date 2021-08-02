قطر الأقل في عدد إصابات ووفيات كورونا في دول الخليج.. إليكم الأرقام

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تجاوز مجموع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد كوفيد-19 في دول مجلس التعاون الخليجي الـ 2,400,257 حالة، فيما وصل مجموع الوفيات إلى 18,363 وفاة.

أعلى معدلات الإصابة بفيروس كورونا سجلت في الإمارات، إذ وصلت إلى 682 ألف حالة. بينما تعد السعودية أعلى دولة بين دول الخليج في معدلات الوفيات بسبب فيروس كورونا، حيث بلغت 8,249 ألف حالة وفاة.

ومن جهة أخرى نشر مجلس الصحة الخليجي نسب الشفاء من فيروس كورونا في دول الخليج لتحتل البحرين المرتبة الأولى بنسبة 99.1%، وتليها قطر بنسبة 98.9 % ثم الإمارات والكويت بنسبة 96.7%. إليكم نظرة على ترتيب دول الخليج بعدد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا عبر الإنفوغرافيك أعلاه.