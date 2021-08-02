ألمانيا تقدم جرعات معززة للقاح كوفيد-19 اعتبارًا من سبتمبر

هل تنجح ألمانيا عبر هذا التطبيق الذكي في وقف تفشي فيروس كورونا؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- في بيان يوم الاثنين، قال وزير الصحة، ينس شبان، إن ألمانيا ستبدأ في تقديم جرعات معززة ضد كوفيد-19 للأشخاص المعرضين للخطر اعتبارًا من سبتمبر/ أيلول.

وقال شبان: "مع خيار التطعيم المعزز في سبتمبر، نريد توفير أفضل حماية ممكنة للمجموعات المعرضة للخطر بشكل خاص في الخريف والشتاء".

وقالت وزارة الصحة الألمانية إن الجرعات المعززة ستكون "واحدة من لقاحي mRNA".

ويذكر أن لقاحات mRNA المعتمدة حاليًا من قبل وكالة الأدوية الأوروبية (EMA) هي فايزر/بيونتيك ومودرنا.

وأضافت الوزارة أنه "لا يهم أي لقاح سبق تطعيم الأفراد به".

وفي يوليو/ تموز، قالت اللجنة الدائمة للتطعيم في ألمانيا (STIKO) إن الأشخاص الذين يتلقون جرعة أولى من لقاح أكسفورد-أسترازينيكا "يجب أن يحصلوا على لقاح الحمض النووي الريبي كجرعة ثانية، بغض النظر عن أعمارهم"، لأسباب تتعلق بالفعالية.

ساعدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في تمهيد الطريق لاستخدام لقاح مختلط عندما تلقت لقاح مودرنا في يونيو/ حزيران كجرعتها الثانية بعد جرعة أولى من لقاح أسترازينيكا.

وفي يوليو/ تموز، قالت اللجنة الدائمة للتطعيم في ألمانيا إن "نتائج الدراسة الحالية" تظهر أن الاستجابة المناعية المتولدة بعد التطعيم بجرعة مختلطة "تفوق بشكل واضح".

وأعلن شبان يوم الاثنين أنه يمكن تطعيم الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و17 عامًا بعد "بعد إخطارهم من قبل الطبيب".

وجاء هذا الإعلان بعد التقائه بـ16 وزيرًا للصحة الإقليمية في ألمانيا.

وقال شبان "نحن نفي بوعدنا.. كل من يريد أن يحصل على التطعيم هذا الصيف، لدينا لقاح كافٍ لجميع الفئات العمرية".

ويذكر أنه تم تطعيم أكثر من 52٪ من المواطنين الألمان بشكل كامل وحصل 62٪ منهم على جرعة واحدة على الأقل، وفقًا لمعهد روبرت كوخ لمراقبة الأمراض والوقاية منها في ألمانيا.