دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- هل تناول خل التفاح مفيد للجهاز الهضمي حقاً؟

من خلال حسابها الرسمي عبر موقع تويتر، سلطت الهيئة العامة للغذاء والدواء في المملكة العربية السعودية الضوء على مقطع منشور يدّعى أن تناول خل التفاح قبل الوجبات وبعدها مفيد للجهاز الهضمي.

ويؤكد الفيديو المنشور أيضاً إلى أن خل التفاح يعزز إفراز العصارة الهضمية بسبب درجة حموضته.

لا صحة للادعاءات بأن تناول خل التفاح قبل وبعد الوجبات مفيد للجهاز الهضمي ويعزز إفراز العصارة الهضمية. https://t.co/MzqweuuCGc #الغذاء_والدواء https://t.co/IetlgCweoX

لا صحة للادعاءات بأن تناول خل التفاح قبل وبعد الوجبات مفيد للجهاز الهضمي ويعزز إفراز العصارة الهضمية. https://t.co/MzqweuuCGc #الغذاء_والدواء https://t.co/IetlgCweoX

وفي هذا الصدد، أكّدت الهيئة أنه لا توجد أدلة علمية كافية تدعم بأن تناول حمض الخليك، المتواجد في خل التفاح، معزز لإفراز العصارة الهضمية للأفراد الأصحاء، والمصابين باضطرابات القولون، والمصابين بنقص حمض المعدة، وفقاً للدراسات العلمية والبيانات المتاحة.

وإلى جانب ذلك، لا يُنصح المرضى المصابين بالقرح الهضمية بتناول خل التفاح، نظراً لدرجة حموضته التي قد تضر بجدران المعدة والأمعاء.

ولذلك، لا يوجد أي صحة للادعاءات التي تم ذكرها في المقطع المتداول.