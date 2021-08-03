خبير طبي: لا تذهب لحانة أو مطعم إذا لم تكن محصناً ضد كورونا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تم تطعيم أقل من نصف سكان الولايات المتحدة بالكامل ضد كوفيد-19، ومع ارتفاع الحالات، يحث الخبراء على العودة إلى للتدابير الاحتياطية التي تذكرنا بالأيام السابقة للجائحة.

وقال أستاذ الطب والجراحة في جامعة "جورج واشنطن"، والمحلل الطبي في CNN، الدكتور جوناثان راينر لمراسلة CNN، فريدريكا ويتفيلد: "ما أود قوله بصراحة هو: إذا لم تتلق اللقاح الآن في الولايات المتحدة، فلا يجب عليك الذهاب إلى حانة، وربما لا يجب عليك أن تأكل في مطعم. وأنت معرض لخطر الإصابة بالعدوى".

ومع كون سلالة "دلتا" شديدة العدوى السلالة السائدة الآن، قد تشهد الولايات المتحدة 200 ألف حالة جديدة من فيروس كورونا المستجد يومياً خلال الأسابيع الستة المقبلة، بحسب ما قاله المدير السابق للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC)، الدكتور توم فريدن.

وكانت آخر مرة سجلت فيها البلاد أكثر من 200 ألف حالة إصابة جديدة في يوم واحد في يناير/كانون الثاني، وفقاً لبيانات جامعة "جونز هوبكنز".

وأشار الأطباء في ألاباما، وميسيسيبي، وفلوريدا، وميسوري إلى أن المستشفيات تمتلئ بمرضى "كوفيد-19" مرة أخرى، والفرق الآن هو أن المرضى أصبحوا أصغر سناً من السابق.

ورغم تحذيرات العديد من المسؤولين والخبراء من أن أفضل طريقة للحماية من الفيروس تأتي من اللقاحات، إلا أنه تم تطعيم 49.1% فقط من سكان الولايات المتحدة، وفقاً لبيانات من مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها.

وأكّد راينر أنه في حال ظلت شريحة كبيرة من الأشخاص مقاومة للتطعيم، فسيكون أمام الولايات المتحدة خياران للسيطرة على انتشار العدوى، وهما إغلاق الأعمال التجارية، وهم أمر لا يرغب سوى القليل من الأشخاص القيام به، أو العودة إلى ارتداء الكمامات.