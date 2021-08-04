إسرائيل تشدد قيود فيروس كورونا مع ارتفاع الإصابات الجديدة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- شددت الحكومة الإسرائيلية القيود المفروضة بسبب فيروس كورونا مع استمرار ارتفاع عدد الحالات الجديدة. كما أعلنت عن مجموعة من الدول الجديدة التي يطلب من المسافرين منها الخضوع للحجر الصحي عند وصولهم لإسرائيل بصرف النظر عن حالة التطعيم لديهم.

وبعد اجتماع لمجلس الوزراء بشأن فيروس كورونا مساء الثلاثاء، أعلنت الحكومة تمديد نظام "الممر الأخضر" ليشمل التجمعات التي تقل عن 100 شخص، بصرف النظر عن العمر.

ومن المتوقع أن يعمل نصف موظفي الخدمة المدنية العاملين في الوزارات الحكومية من المنزل، كما سيوصى بعودة الموظفين في القطاع الخاص إلى العمل من المنزل.

ورغم التشديدات، لا تزال الحكومة الجديدة تحاول تجنب إعادة إدخال إجراءات صارمة مثل الإغلاق.

ومع ذلك، تقول إن المخاطر تتزايد.

وحذر بيان حكومي مساء الثلاثاء قائلا: "متغير دلتا أكثر عدوى، وهو ينتشر في جميع أنحاء العالم. تجنب الازدحام، واحصل على التطعيم الآن. وإلا، لن يكون هناك خيار سوى فرض قيود أكثر صرامة، بما في ذلك الإغلاق".

وطُلب من الإسرائيليين أيضاً "التوقف عن المصافحة، والمعانقة، والتقبيل، وتجنب أي تجمع غير ضروري في مكان مغلق".

وفي وقت سابق الثلاثاء، أضافت الحكومة كلا من الولايات المتحدة، وإيطاليا، وفرنسا، بالإضافة إلى العديد من الدول الأخرى إلى قائمة المواقع التي يُطلب من المسافرين منها الخضوع للحجر الصحي عند وصولهم إلى إسرائيل، بصرف النظر عن حالة التطعيم الخاصة بهم.

وتتضمن القائمة الكاملة للبلدان التي تتطلب الحجر الصحي الآن بوتسوانا، وبلغاريا، وكوبا، وجمهورية التشيك، وأوكرانيا، وأيسلندا، ومصر، وإسواتيني، وفرنسا، وألمانيا، واليونان، وإيطاليا، وملاوي، وهولندا، ورواندا، وتنزانيا، وتونس، والولايات المتحدة.

ويُطلب من الأشخاص الذين يدخلون إسرائيل من هذه البلدان الخضوع للحجر الصحي لمدة 14 يوم، ويمكن تقصير الفترة عند توفير اختبارين PCR سلبيين.

وتمت إزالة سيشيل، وزامبيا، وباراغواي، وكوستاريكا، وأوغندا، وليبيريا، وبنما، وكينيا من القائمة التي تتطلب الحجر الصحي عند الوصول إلى إسرائيل.

ويُحظّر على المسافرين القدوم إلى إسرائيل من الأرجنتين، وبيلاروسيا، والبرازيل، وقبرص، وجورجيا، وبريطانيا العظمى، والهند، وقرغيزستان، والمكسيك، وروسيا، وإسبانيا، وجنوب أفريقيا، وتركيا، وأوزبكستان ما لم يحصلوا على إذن خاص من السلطات الإسرائيلية.

وزادت حالات "كوفيد-19" الجديدة بشكل حاد الاثنين، إذ أنها ارتفعت إلى 3،839 نتيجة اختبار إيجابية، وذلك من متوسط ​​زيادة وصل إلى أكثر من ألفين حالة بقليل يومياً الأسبوع الماضي.