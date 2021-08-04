الإمارات تعلن عن توفير جرعة ثالثة معززة للحماية ضد كورونا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن مسؤولون في الإمارات العربية المتحدة الموافقة على تقديم جرعة معززة ثالثة لـ"كوفيد-19" بموجب إرشادات معينة، وفقاً لما ذكرته الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ، والأزمات، والكوارث في البلاد خلال تويتر الثلاثاء.

وقالت الوكالة الحكومية إن اللقاح المعزز "يمكن توفيره لجميع الأفراد المطعمين بالكامل بعد مرور 6 أشهر من أخذ الجرعة الثانية، وبعد 3 أشهر من تاريخ الجرعة الثانية للأفراد ذوي المخاطر".

نود الإعلان عن سياسة الجرعات الداعمة حيث يمكن إعطاؤهم لجميع الأفراد المطعمين بالجرعتين بعد مرور 6 أشهر من أخذ الجرعة الثانية ويمكن إعطاؤهم بعد 3 أشهر من تاريخ الجرعة الثانية للأفراد ذوي المخاطر. #يدا_بيد_نتعافى https://t.co/tlMGSKU58V

ويأتي هذا الإعلان بعد القيام بخطوات مماثلة لطرح جرعات ثالثة في المملكة المتحدة، وألمانيا، وإسرائيل.

وفي بيان لـCNN الشهر الماضي، قالت منظمة الصحة العالمية: "لا نعرف ما إذا كانت اللقاحات المعززة ستكون ضرورية للحفاظ على الحماية ضد كوفيد-19 حتى يتم جمع بيانات إضافية"، وأضافت: "تتوفر بيانات محدودة حول المدة التي يستغرقها استمرار الحماية من الجرعات الحالية، وما إذا ستكون جرعة معززة إضافية مفيدة، ولمن ستكون مفيدة. "