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الإمارات تعلن عن توفير جرعة ثالثة معززة للحماية ضد كورونا

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الإمارات تعلن عن توفير جرعة ثالثة معززة للحماية ضد كورونا
Credit: KARIM SAHIB / Contributor

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن مسؤولون في الإمارات العربية المتحدة الموافقة على تقديم جرعة معززة ثالثة لـ"كوفيد-19" بموجب إرشادات معينة، وفقاً لما ذكرته الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ، والأزمات، والكوارث في البلاد خلال تويتر الثلاثاء.

وقالت الوكالة الحكومية إن اللقاح المعزز "يمكن توفيره لجميع الأفراد المطعمين بالكامل بعد مرور 6 أشهر من أخذ الجرعة الثانية، وبعد 3 أشهر من تاريخ الجرعة الثانية للأفراد ذوي المخاطر".

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ويأتي هذا الإعلان بعد القيام بخطوات مماثلة لطرح جرعات ثالثة في المملكة المتحدة، وألمانيا، وإسرائيل.

وفي بيان لـCNN الشهر الماضي، قالت منظمة الصحة العالمية: "لا نعرف ما إذا كانت اللقاحات المعززة ستكون ضرورية للحفاظ على الحماية ضد كوفيد-19 حتى يتم جمع بيانات إضافية"، وأضافت: "تتوفر بيانات محدودة حول المدة التي يستغرقها استمرار الحماية من الجرعات الحالية، وما إذا ستكون جرعة معززة إضافية مفيدة، ولمن ستكون مفيدة. "

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