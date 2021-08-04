تأكيدات في ووهان الصينية… ارتفاع في الإصابات وتخوف من متغير دلتا

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- ترتبط أحدث مجموعة من إصابات كوفيد -19 في مدينة ووهان، التي تُعتبر بؤرة انتشار فيروس كورونا في بداياته، بمتغير "دلتا" شديد العدوى، بحسب ما قاله مسؤول بالحكومة المحلية في إفادة صحفية الأربعاء.

وحددت مدينة ووهان، البؤرة الأولى لانتشار فيروس كوفيد-19، أعدادا جديدة من الحالات الإثنين عندما ثبتت إصابة 7 عمال مهاجرين في منطقة التنمية الاقتصادية والتكنولوجية في ووهان بفيروس كورونا.

وتم تأكيد ظهور 9 حالات جديدة انتقلت محلياً الثلاثاء، إضافةً إلى 3 حالات إصابة محلية بدون أعراض في المدينة.

وقال نائب الأمين العام لحكومة بلدية ووهان، لي تاو إن نتائج اختبارات PCR من عينات المرضى في هذه المجموعة من العدوى أظهرت انخفاض قيم عتبة الدورة (Cycle Threshold)، "ما يشير إلى وجود حمولة فيروسية عالية في المرضى"، وفقاً لما ذكره.

وذكر لي أن تسلسل الجينوم الكامل "أشار أيضاً إلى أن السلالة التي تسببت في الفاشية في ووهان كانت متغير دلتا".

وقال لي أيضاً إنه وفقاً للأبحاث، يتسم متغير "دلتا" بحمل فيروسي مرتفع، وقابلية عالية للانتقال، وسرعة انتشار كبيرة، ويمكنه أن يؤدي إلى زيادة سريعة في عدد الحالات.

ولذلك، فهو يشكل تحدياً كبيراً في وجه الأعمال التي تهدف للوقاية، والسيطرة.

وأشارت الإفادة الصحفية صباح الأربعاء إلى أنه حتى الساعة 7 صباحاً بالتوقيت المحلي في 4 أغسطس/آب، تم تجهيز 31،300 غرفة للحجر الصحي في ووهان، واستُخدمت 26،100 غرفة.

ومن المتوقع تجهيز 9 آلاف غرفة أخرى للحجر الصحي خلال الأيام الثلاثة المقبلة لضمان توفيرها لكل من يحتاج إلى الخضوع للحجر الصحي.