دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أظهرت بيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية أن حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد تجاوزت 200 مليون حالة على مستوى العالم.

وسجلت 3 دول أعلى نسب الإصابة وهي: الولايات المتحدة، والهند، والبرازيل.

وعلى الصعيد العالمي، تلقى حوالي 2.3 مليار شخص جرعة واحدة على الأقل من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، بينما تم تطعيم حوالي 1.2 مليار شخص بالكامل، وفقًا لمنظمة Our World in Data.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية عن اعتبار فيروس كورونا جائحة في 11 مارس/آذار من عام 2020.

وأُبلغ عن أول 50 مليون حالة بحلول 7 نوفمبر/تشرين الثاني من 2020، وبحلول 26 يناير/كانون الثاني، كانت هناك 100 مليون حالة حول العالم.

ووصل عدد الحالات إلى 150 مليون بحلول 29 أبريل/نيسان.