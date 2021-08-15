6 نصائح لتشجيع الأطفال على تناول الفاكهة والخضار

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نشر الأحد ، 15 اغسطس / آب 2021

كيف يمكن أن يقلل تناول الفاكهة والخضار من خطر الإصابة بسرطان الرئة؟

ما هو عدد حصص الفاكهة والخضار التي تحتاج إلى تناولها لتعيش حياة طويلة؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قد يكون وقت تناول الطعام أمراً صعباً للوالدين عندما لا يتقبل الطفل أصناف الفاكهة والخضار المفيدة التي تزين مختلف الأطباق على المائدة.

ولمساعدة الطفل على تقبل الخضار والفاكهة، فإنه يجب إدخالها بوجبات الطعام بشكل تدريجي، وفقاً لما ذكره الحساب الرسمي لمجلس الصحة الخليجي عبر موقع "تويتر".

وإليكم نصائح إضافية لمساعدة طفلكم على تقبل الخضار والفاكهة:

قدم وجبات الطعام عندما يكون الطفل جائعاً

احرص على التنوع باستمرار عندما يأتي الأمر لخيارات الفاكهة والخضار

اجعل طفلك يشارك في عملية التسوق وإعداد الطعام

ابدأ بتقديم خيارات مألوفة لطفلك

شجع الطفل على تناول الفاكهة والخضار بدلاً من إجباره

اختر الخضار والفاكهة الطازجة في مواسمها