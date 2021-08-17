إدارة بايدن قد تنصح معظم الأمريكيين بتلقي معززات لقاح كورونا

مستشفى في أمريكا يقدم لقاح فيروس كورونا لبعض الأشخاص سرًا.. والسبب؟

"لا أحد يستطيع إقناعي".. انقسام حاد في أمريكا بسبب لقاحات فيروس كورونا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- يتعاون كبار مسؤولي الصحة في إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، على اتفاق يقتضي بضرورة حصول معظم الأمريكيين على جرعات لقاح "كوفيد-19" المعززة بعد 8 أشهر من التطعيم الكامل، بحسب ما ذكره مصدران مطّلعان على المناقشات لـCNN.

وأضاف مصدر أن الخطة، التي لا تزال قيد التطوير، ستعني منح جرعات ثالثة من منتصف إلى أواخر سبتمبر/أيلول.

وذكرت شركتا "فايزر" و"وبيو إن تك" الإثنين تقديمهما لبيانات أولية إلى إدارة الغذاء والدواء الأمريكية لدعم استخدام جرعات معززة للقاح الخاص بفيروس كورونا.

وقد يتم الإعلان عن الخطة هذا الأسبوع، ولكن قد يخضع ذلك للتغيير.

وحتى الآن، قال مسؤولو الصحة الفيدراليون إن الجرعات المعززة ليست مطلوبة لعامة السكان.

وفي الأسبوع الماضي، سمحت إدارة الغذاء والدواء بجرعات ثالثة لبعض الأشخاص الذين يعانون من نقص المناعة، وأوصت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها بمنح تلك الجرعات على الفور تقريباً.

وتم الإبلاغ عن خطة منح الجرعات المعززة لمعظم الأمريكيين لأول مرة من قبل صحيفة "نيويورك تايمز".

وبما أن العاملين في مجال الرعاية الصحية، ومرضى دور رعاية المسنين كانوا أول من تلقوا اللقاح، تتوقع الإدارة حالياً أنهم سيكونوا أول من يحصلون على الجرعات المعززة أيضاً.

وسيتبع هؤلاء الأشخاص السكان الأكبر سناً، الذين كانوا أيضاً في المقدمة للحصول على الجرعتين الأوليتين، بحسب ما قاله المصدر.

ولا يزال المسؤولون يجمعون البيانات الخاصة بلقاح "جونسون أند جونسون" الذي يتكون من جرعة واحدة.

ويتوقع الخبراء حالياً أن الأشخاص الذين تلقوا لقاح "جونسون أند جونسون" سيحتاجون إلى جرعات معززة أيضاً، ولكنهم سيتخذون هذا القرار بمجرد حصولهم على المزيد من البيانات، وفقاً لمصدر مطّلع على المناقشات لـCNN.

وفي وقت سابق الإثنين، قالت شركتا "فايزر"، و"بيو إن تك" إنهما قدما بيانات أولية إلى إدارة الغذاء والدواء الأمريكية لدعم استخدام جرعة معززة من لقاح فيروس كورونا.

وذكرت الشركتان أن الجرعة الثالثة أثارت استجابة أعلى بكثير للأجسام المضادة ضد السلالة الأولى لفيروس كورونا، بالإضافة إلى متغيرات "دلتا"، و"بيتا" ، مقارنةً بما لوحظ بين الأشخاص الذين حصلوا على جرعتين.