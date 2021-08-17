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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قالت منظمة الصحة العالمية إنها بحاجة إلى 7.7 مليار دولار على الفور للمساعدة في وقف انتشار متغير "دلتا".

وأوضحت منظمة الصحة العالمية يوم الإثنين أن مبلغ 7.7 مليار دولار مطلوب لتوسيع نطاق الاختبارات، ومواصلة جهود البحث والتطوير للبقاء في طليعة فيروس كورونا، وتلبية احتياجات الأكسجين الحادة، وطرح الأدوات، وحماية العاملين في مجال الرعاية الصحية في الخطوط الأمامية.

والتمويل المطلوب يصب ضمن الاستجابة السريعة لسلالة "دلتا" المتحورة في إطار مبادرة مسرع الإتاحة التابعة لمنظمة الصحة العالمية، وهي عبارة عن جهد مشترك غير ربحي يضم وكالات تابعة للأمم المتحدة، ومجموعات مثل مجموعة "CEPI" للقاحات، والبنك الدولي، وغيرها.

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، في بيان: "هذا الاستثمار هو جزء ضئيل من المبلغ الذي تنفقه الحكومات للتعامل مع كوفيد-19"، مضيفاً أنه في حال عدم توفير المبلغ الآن لوقف انتشار متغير "دلتا" في البلدان الأكثر ضعفاً، فسنقوم بلا شك بتحمل العواقب في وقت لاحق من العام".

وإلى جانب النداء لهذا التمويل، هناك أيضاً فرصة للاحتفاظ بإمدادات اللقاح بشكلٍ يوفر 760 مليون جرعة إضافية من اللقاح في عام 2022، بالإضافة إلى الجرعات المُلتزمة ببرنامج "كوفاكس" بالفعل، وهو ركيزة اللقاح في مبادرة تسريع إتاحة أدوات مكافحة "كوفيد-19" (مسرّع الإتاحة).

وأشارت منظمة الصحة العالمية إلى أن مبلغ 7.7 مليار دولار ليس حاجة إضافية للتمويل، بل هو جزء من ميزانية عام 2021 الإجمالية لمُسّرع الإتاحة.