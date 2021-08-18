فيديو

لا تستطيع بدء يومك دون كوب من القهوة السوداء؟ إليك 6 فوائد لهذا المشروب

صحة
نشر
دقيقة قراءة
شاهد مقاطع فيديو ذات صلة
فوائد الكافيين.. ما هي كمية القهوة التي تحتاج أن تشربها يومياً لتقليل خطر الموت المبكر؟
caffeine
يُعرض حالياً01:08هل يؤدي تناول القهوة إلى السهر ليلا؟ إليكم 5 خرافات عن الكافيين

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- هل أنت من الأشخاص الذين لا يستطيعون بدء يومهم دون كوب من القهوة السوداء؟ إذاً، قد تشعر بالارتياح لمعرفة الفوائد الصحية التي يوفرها هذا المشروب لك.

وسلط الحساب الرسمي لمجلس الصحة الخليجي عبر "تويتر" بعض الفوائد للقهوة السوداء التي قد تعزز صحتك، وذلك بشرط ألا يتجاوز مقدار ما تستهلكه 4 أكواب في اليوم.

6 فوائد للقهوة السوداء:

  • تحارب الإكتئاب، وتزيد من الشعور بالسعادة
  • تفيد القلب، والأوعية الدموية، وتقوي الذاكرة
  • تزودك بمضادات الأكسدة، وعناصر غذائية مفيدة مثل المغنيسيوم، والبوتاسيوم، وبعض الفيتامينات
  • تقلّل خطر الإصابة بالزهايمر، ومرض السكري من النوع الثاني
  • تقلّل خطر الإصابة ببعض أنواع السرطانات
  • تقلّل خطر الإصابة بتليف الكبد
نشر
© 2021 Cable News Network. A Warner Media Company. All Rights Reserved.