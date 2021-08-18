فوائد الكافيين.. ما هي كمية القهوة التي تحتاج أن تشربها يومياً لتقليل خطر الموت المبكر؟

ما هي أفضل طريقة لتحضير القهوة في الصباح حتى تطيل حياتك؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- هل أنت من الأشخاص الذين لا يستطيعون بدء يومهم دون كوب من القهوة السوداء؟ إذاً، قد تشعر بالارتياح لمعرفة الفوائد الصحية التي يوفرها هذا المشروب لك.

وسلط الحساب الرسمي لمجلس الصحة الخليجي عبر "تويتر" بعض الفوائد للقهوة السوداء التي قد تعزز صحتك، وذلك بشرط ألا يتجاوز مقدار ما تستهلكه 4 أكواب في اليوم.

6 فوائد للقهوة السوداء:

تحارب الإكتئاب، وتزيد من الشعور بالسعادة

تفيد القلب، والأوعية الدموية، وتقوي الذاكرة

تزودك بمضادات الأكسدة، وعناصر غذائية مفيدة مثل المغنيسيوم، والبوتاسيوم، وبعض الفيتامينات

تقلّل خطر الإصابة بالزهايمر، ومرض السكري من النوع الثاني

تقلّل خطر الإصابة ببعض أنواع السرطانات

تقلّل خطر الإصابة بتليف الكبد