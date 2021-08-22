مشروبات تساهم في تقوية المناعة ضد فيروس كورونا.. ما هي؟

جرعتان من اللقاح ليستا كافيتين.. كيف يمكن للأشخاص الذين يعانون من نقص المناعة حماية أنفسهم من فيروس كورونا؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- في ظل التعايش مع جائحة فيروس كورونا، من الضروري معرفة الأغذية التي تساعد على حماية المناعة، إلى جانب الإجراءات الوقائية، لتجنب الإصابة بالعدوى.

وكشفت وزارة الصحة والسكان المصرية، عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر"، عن عدة مشروبات تنصح بتناولها، إذ أنها تساهم في تقوية الجهاز المناعي ضد الأمراض وخاصًة فيروس كورونا ونستعرضها فيما يلي:

مشروبات تساهم في تقوية مناعة جسمك ضد الأمراض وخاصةً #فيروس_كورونا .. https://t.co/vScg8ffk3B

كوب من عصير البرتقال الطبيعي

يغني كوب من عصير البرتقال الطبيعي عن كبسولة فيتامين ج

الحليب

الحليب يعد مصدرًا للبروتين والزنك، ويساهم تناول كوب من الحليب في الصباح وآخر في المساء في تعزيز مناعة الجسم.

الماء

يؤثر الجفاف على صحة وأداء أجهزة الجسم بشكل عام، لذلك يجب الحرص على تناول 8 أكواب من الماء يوميًا.

وخلال العام الماضي، نشرت وزارة الصحة والسكان المصرية، عبر "تويتر"، نصائح لتقوية المناعة ضد فيروس كورونا بشكل عام، ونستعرضها فيما يلي:

نصائح بسيطة لتقوية المناعة ضد فيروس كورونا (كوفيد-19) #فيروس_كورونا https://t.co/RqgY1SlktE

العسل الأبيض

إضافة ملعقة من العسل الأبيض إلى كوب من المياه صباحاً يرفع من المناعة وينقي مسار الهواء في الجهاز التنفسي.

كوب من عصير البرتقال بالجزر

عصير البرتقال بالجزر يعتبر مصدراً لأهم الفيتامينات، فالجزر غني بفيتامين "أ" المعزز للجهاز المناعي، ويحمي البرتقال من الأمراض المعدية، فهو غني بفيتامين "ج".

طبق السلطة

تُعتبر الخضار الطازجة مصدراً غنياً بالفيتامينات المعززة للمناعة، إذ يجب أن يكون طبقك متنوعاً للاستفادة من الفيتامينات، ويحتوي على نوع خضار من كل لون. فالأحمر مثل (الطماطم والفلفل الأحمر)، والأصفر مثل (الفلفل الأصفر والجزر)، والأخضر مثل (الخيار والجرجير والخس)، والأبيض مثل (الفجل والبصل)، والبنفسجي مثل (الشمندر).