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نشر الأحد ، 22 اغسطس / آب 2021

البقاء بالمنزل في ظل كورونا.. إليك عواقب الجلوس لفترة طويلة على جسمك

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مع عودة العديد من الآباء إلى المكتب للعمل.. كيف يمكنك معرفة ما إذا كان طفلك مستعدًا لتركه وحده في المنزل؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- لا يزال العديد من الطلبة والموظفين يعملون من المنزل في ظل استمرار جائحة فيروس كورونا المستجد.

ويعني ذلك أن البعض منا قد يجلس لساعات طويلة أمام أجهزتنا الإلكترونية.

وأشار الحساب الرسمي لمجلس الصحة الخليجي عبر "تويتر" إلى بعض الخطوات التي ستساعدك على الجلوس بطريقة سليمة، إذا كنت تعاني من آلام الظهر.

تعاني من آلام الظهر عند الجلوس؟ إليك 5 خطوات للوقاية من ذلك

اسند ظهرك إلى الكرسي بشكل مستقيم

قم بوضع قدميك بشكل مسطح على الأرض

قم بوضع شاشتك على مستوى عينيك

احتفظ بالأِشياء التي تستخدمها بالقرب منك

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