إليكم الدول العربية الـ10 الأولى بعدد جرعات لقاحات فيروس كورونا

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نشر الأحد ، 22 اغسطس / آب 2021

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تتسابق دول العالم لتطعيم سكانها ضد فيروس "كوفيد-19".

وتأتي المملكة العربية السعودية في المرتبة الأولى في تقديم جرعات لقاح كورونا بـ33.7 مليون جرعة.

وتبعها المغرب في المرتبة الثانية بـ30.1 جرعة، بينما جاءت دولة الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الثالثة بـ17.6 مليون جرعة.

ويتصدّر العراق قائمة الدول العربية الأقل بعدد جرعات لقاح كورونا بـ2.1 مليون جرعة، بينما احتلت الأراضي الفلسطينية وليبيا المرتبتين الثانية والثالثة بمليون جرعة، و889 ألف جرعة على التوالي.

وتعرّف إلى ترتيب الدول العربية بعدد جرعات لقاح فيروس كورونا من خلال الإنفوجراف أعلاه: