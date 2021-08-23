بعضهم بعمر 6 أشهر فقط.. “فايزر” تنضم إلى “مودرنا” في اختبار اللقاحات على الأطفال الصغار

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- وافقت الهيئة العامة للغذاء والدواء في المملكة العربية السعودية على استخدام لقاح "مودرنا" للفئة العمرية من 12 إلى 17 عاماً، وفقاً لما ذكره بيان نُشر على موقع الهيئة الرسمي عبر الإنترنت.

وأعلنت الهيئة عن هذا القرار الأحد بعد أن تقدمت شركة "موردنا" بطلب الموافقة والاعتماد من قبل الهيئة، لتتمكن بعد ذلك الجهات الصحية في المملكة من استخدامه لدى الأفراد الذين تبلغ أعمارهم 12 عاماً أو أكبر.

#الغذاء_والدواء توافق على استخدام لقاح "موديرنا" للفئة العمرية من 12-17 سنة، وذلك بعد استيفاء الشركة المصنعة المتطلبات التنظيمية الخاصة. https://t.co/BwIgDkYkQR https://t.co/ojSTExXqoI

وأشار البيان إلى أن قرار موافقة الهيئة على شمول الفئات العمرية المستهدفة باللقاح جاء استناداً على البيانات التي قدمتها الشركة، والتي بينت أن لقاح "مودرنا" استوفى المتطلبات التنظيمية الخاصة، والتي تضمنت الدراسات السريرية، والتقارير العملية لتقييم فاعلية وسلامة اللقاح لهذه الفئة العمرية.

وتبين خلال مراجعتها أن الفوائد المعروفة والمحتملة لهذا اللقاح لدى الأفراد الذين تبلغ أعمارهم 12 عاماً أو أكبر تفوق المخاطر المعروفة، والمحتملة، ما يدعم إمكانية استخدامه لدى هذه الفئة العمرية.

ويُجدر بالذكر أنه تم تسجيل لقاح "مودرنا" في المملكة بتاريخ 9 يوليو/تموز من عام 2021 للأفراد الذين تبلغ أعمارهم 17 عاماً أو أكبر.