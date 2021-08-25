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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تشير توقعات المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، التي نُشرت يوم الأربعاء، إلى أن حالات استشفاء مرضى كورونا يمكن تظل مستقرة أو يكون لها اتجاه غير مؤكد خلال الأسابيع الأربعة المقبلة.

وهذه المرة الأولى التي لا تشير فيها التوقعات إلى ارتفاع في مستوى دخول المصابين إلى المستشفى منذ يوليو/ تموز.

وسيكون هناك ما بين 7,800 و27 ألف حالة دخول مؤكدة جديدة إلى المستشفيات، بحسب توقعات يوم الأربعاء، ومن المرجح أن يتم الإبلاغ عنها في 20 سبتمبر/ أيلول 2021.

ومنذ 14 يوليو/ تموز، كانت تشير التوقعات إلى ازدياد في حالات دخول المستشفى كل أسبوع.

ومن المتوقع أن تزداد حالات الوفيات الجديدة لكوفيد-19 خلال الأسابيع الأربعة المقبلة، ويمكن أن يتراوح المجموع من 651 ألفًا إلى 680 ألف حالة وفاة يتم الإبلاغ عنها بحلول 18 سبتمبر/ أيلول.

وأشارت التوقعات السابقة، التي نُشرت في 18 أغسطس/ آب، إلى وفاة ما يصل إلى 664 ألف شخص جراء كورونا بحلول 11 سبتمبر/ أيلول.

وفقًا للبيانات التي جمعتها جامعة جونز هوبكنز، كان هناك 630,868 حالة وفاة بسبب فيروس كورونا في الولايات المتحدة.

وتقول الوكالة إنه يجب تفسير توقعات حالات كوفيد-19 بحذر لأن الأرقام الفعلية قد انخفضت خارج نطاق التوقعات السابقة.

وتشير أحدث توقعات CDC إلى أنه سيتم الإبلاغ عن 600 ألف إلى 1.9 مليون حالة جديدة في نهاية أسبوع 18 سبتمبر/ أيلول.