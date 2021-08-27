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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- إذا كنت من محبي النقانق، أي الـ"هوت دوغ"، فربما ستغير رأيك تجاهها عندما تعرف أن تناولها سيجعلك تفقد 36 دقيقة من حياتك، بحسب ما وجده باحثو الصحة في جامعة ميشيغان.

وفي دراسة نشرت في مجلة Nature Food، نظر الباحثون في 5,853 نوعًا من الأطعمة في النظام الغذائي الأمريكي، مع قياس آثاره بدقائق من الحياة المكتسبة أو المفقودة.

وقال أوليفييه جولييت، أستاذ علوم الصحة البيئية في الجامعة وكبير مؤلفي الورقة، لشبكة CNN: "أردنا إجراء تقييم صحي للتأثيرات المفيدة والضارة للطعام في النظام الغذائي بأكمله".

ويعتمد الفريق على دراسة تسمى بعبء المرض العالمي، التي تقيس معدلات الاعتلال المرتبطة باختيارات الشخص الغذائية.

ووجدت الدراسة أن استهلاك الأطعمة مثل المكسرات والبقوليات والمأكولات البحرية والفواكه والخضروات غير النشوية لها آثار إيجابية على الصحة من ناحية أخرى.

وقال جولييت إن المؤشر يبحث في الأطعمة التي تزيد أو تقلل من متوسط العمر المتوقع، لكن الأمر ليس سهلاً مثل محاولة إلغاء الخيارات الغذائية الضارة بأخرى أكثر فائدة.

وأضاف: "المؤشر موجود بشكل أساسي للمساعدة في اختيار واستخدام السعرات الحرارية المستهلكة على أساس يومي لتحقيق الحد الأدنى من التغيير، والحصول على أقصى فائدة للصحة والبيئة من تجربتنا الغذائية".

وقال إن الهدف هو اختيار أطعمة أفضل، وليس قضاء الوقت في إجراء العمليات الحسابية.

وأوضح: "هل هو المقياس النهائي الذي سيخبرك بالضبط ماذا ستأكل غدًا ويحدد تمامًا متوسط العمر المتوقع؟.. إنه مقياس مفيد يمكن أن يساعدك على اتخاذ خيارات أفضل ويجعل من الأسهل تحديد وإجراء تغييرات صغيرة مناسبة في نظامنا الغذائي".

وقالت ماريون نستله، أستاذة التغذية والصحة العامة في جامعة نيويورك، إن الأمر ليس سهلاً مثل حساب ما نأكله من أجل العيش حتى 100 عام. أخبرت CNN أن الأرقام قد لا تكون موثوقة تمامًا.