أبوظبي تدعو الأفراد لتلقي الجرعة الداعمة من لقاح "سينوفارم" ضد كورونا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- دعا مكتب أبوظبي الإعلامي الأفراد الذين تلقوا الجرعة الثانية من لقاح "سينوفارم" قبل أكثر من 6 أشهر إلى تلقي الجرعة الداعمة، وذلك لتعزيز مناعتهم ضد "كوفيد-19"والتزامًا بالبروتكول المعتمد لكل لقاح.

وشارك مكتب أبوظبي الإعلامي عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر"، أبرز الاستفسارات بشأن الحصول على الجرعة الداعمة من لقاح "سينوفارم"، ونستعرضها فيما يلي.

يتعين على الأفراد الذين تلقوا الجرعة الثانية من لقاح سينوفارم قبل أكثر من ستة أشهر تلقي الجرعة الداعمة لتعزيز مناعتهم والتزاماً بالبروتوكول المعتمد لكل لقاح. https://t.co/SCUqhKXjrf

هل أحتاج إلى أخذ الجرعة الداعمة؟

نعم، إذا كنت قد تلقيت لقاح "سينوفارم" قبل 6 أشهر أو أكثر، فلا بد من الحصول على الجرعة الداعمة للحفاظ على صفة "مطعم" بالكامل لتعزيز مناعتك والتزامً بالبروتوكولات الصحية الخاصة بكل لقاح.

ما المهلة الممنوحة للحصول على الجرعة الداعمة؟

وتستمر المهلة لغاية 20 سبتمبر/ أيلول 2021 لمن مضى على جرعته الثانية من لقاح "سينوفارم" أكثر من 6 أشهر، للحفاظ على الحالة باللون الأخضر في تطبيق الحصن.

وهناك فترة سماح تستمر حتى 20 سبتمبر 2021، لكي يتمكن هؤلاء المطعمون من الحصول على الجرعة الداعمة والحفاظ على الحالة الخضراء في تطبيق الحصن. بعد 20 سبتمبر، لن يسمح لهم بدخول الأماكن العامة المقتصرة على المطعمين بالكامل https://t.co/I3zDf5hJBe

وبعد 20 سبتمبر/ أيلول، لن يُسمح للمطعمين بلقاح "سينوفارم" الذين لم يتلقوا الجرعة الداعمة بدخول الأماكن العامة المقتصرة على المطعمين بالكامل.

ويتم تفعيل الحالة الخضراء في تطبيق الحصن للمطعمين بالكامل مع الحصول على نتيجة سلبية لفحص PCR كل 30 يومًا.

وفي أواخر مايو/ أيار الماضي، أعلنت دائرة الصحة أبوظبي عن توفير جرعة داعمة للقاح "سينوفارم" للمطعمين بالكامل بعد ستة أشهر على الأقل من تلقي الجرعة الثانية، وفقًا لوكالة الأنباء الإماراتية (وام).

وفي 4 أغسطس/ آب الجاري بدأت شركة أبوظبي للخدمات الصحية "صحة" بتوفير لقاح "كوفيد-19" من "سينوفارم" للأطفال من عمر 3 إلى17 عاماً في عدة مراكز ومنشآت تابعة لشبكة"صحة" بدون حجز موعد، وذلك بعد أن تم اعتماد اللقاح من قبل وزارة الصحة ووقاية المجتمع للإستخدام الطارىء بناءً على نتائج الدراسات السريرية والتقييم المحلي، بحسب ما ذكرته "وام".