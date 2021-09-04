فاوتشي: قد تكون هناك حاجة إلى 3 جرعات من لقاح كورونا للحماية الكاملة

دراسة من "جونسون آند جونسون" تظهر أن جرعة معززة تزيد من عدد الأجسام المضادة تسعة أضعاف..لكن هل يترجم ذلك إلى حماية أكبر؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- مع ظهور موجة كوفيد-19 الأخيرة التي قلبت حياة الأمريكيين مرة أخرى رأسًا على عقب، يمكن أن يبدأ طرح رسمي للجرعات الداعمة من اللقاح في غضون أسابيع، قيد انتظار إذن إدارة الغذاء والدواء الأمريكية.

وصرح الدكتور أنتوني فاوتشي، مدير المعهد الوطني الأمريكي للحساسية والأمراض المعدية، بأنه من المحتمل أن تكون هناك حاجة إلى ثلاث جرعات من اللقاح للحصول على الحماية الكاملة.

واستشهد فاوتشي بدراستين إسرائيليتين أظهرتا انخفاضًا في الإصابات بين الأشخاص الذين حصلوا على جرعة ثالثة أو داعمة من لقاح كوفيد-19.

وقال فاوتشي خلال مؤتمر صحفي الخميس إنه كان هناك سبب وجيه للاعتقاد بأن الجرعة الثالثة "ستكون في الواقع دائمة، وإذا كانت دائمة، فمن المحتمل جدًا أن يكون نظام الجرعات الثلاث هو النظام الروتيني".

وأوضح فاوتشي أن الأمر متروك في النهاية لإدارة الغذاء والدواء الأمريكية لتقرير ما إذا كان ينبغي على الأمريكيين الحصول على ثلاث جرعات من لقاح كوفيد-19.

وتدرس الوكالة المسألة في وقت لاحق من هذا الشهر بعد أن تقدمت كل من شركة "مودرنا" و"فايزر" بطلب للحصول على إذن إدارة الغذاء والدواء الأمريكية لتقديم جرعة ثالثة من اللقاح إما بعد مرور 6 أشهر أو 8 أشهر من الحصول على الجرعة الثانية.

وقال الجراح العام الأمريكي الدكتور فيفيك مورثي، الخميس، إن التوصية بالجرعات الداعمة ستؤدي على الأرجح إلى توافرها لجزء كبير من السكان، ويمكن أن تبدأ الجرعات في الظهور في وقت مبكر من الأسبوع الذي يبدأ في 20 سبتمبر/ أيلول الجاري.

ومنحت إدارة الغذاء والدواء هذا الشهر إذن الاستخدام الطارئ للجرعات الإضافية لأولئك الذين يعانون من نقص المناعة.

وعلى الرغم من أن الجرعات ليست متاحة بعد للجمهور، فقد شهدت إدارات الصحة المحلية في جميع أنحاء أمريكا ارتفاعًا مؤخرًا في المكالمات من الأشخاص الراغبين في حجز المواعيد، وفقًا للجمعية الوطنية لإدارات الصحة في المقاطعة والمدينة.

وفي حين أن خطة جرعة داعمة من لقاح فايزر-بيونتيك المضاد لكوفيد-19 لا تزال على المسار الصحيح لأسبوع 20 سبتمبر/ أيلول الجاري، وفقًا لمصدر مطلع على المناقشة، فقد يستغرق الأمر بضعة أسابيع للمضي قدمًا في استخدام جرعة داعمة من لقاح "مودرنا".

وكانت هناك محادثات داخلية بإدارة بايدن حول تقليص خطة الجرعات الداعمة الطموحة التي وضعها كبار مسؤولي الصحة الفيدراليين الشهر الماضي مع اقتراب 20 سبتمبر/ أيلول، عندما قال المسؤولون في البداية إن الجرعات الداعمة يمكن أن تكون متاحة للأشخاص الذين تلقوا إحدى لقاحي الحمض النووي الريبي المرسال.

وقال شخص مطلع على الأمر لـ CNN إن هناك اجتماعًا بين كبار مسؤولي الصحة الفيدراليين وموظفي البيت الأبيض الخميس حذر فيه المسؤولون من أنه قد تكون هناك حاجة إلى مزيد من الوقت قبل توفر بيانات كافية للتوصية بالجرعات الداعمة لجميع البالغين.

وقال مسؤولو الصحة الفيدراليون إن تقرير مودرنا تبين أنه غير كاف ويحتاج إلى بيانات قوية من الشركة.

وأعلنت الشركة عبر "تويتر"، الجمعة، أنها أكملت تقديم بياناتها الخاصة بالجرعات الداعمة إلى إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، والتي تقوم بالفعل بتقييم البيانات المقدمة من فايزر-بيونتيك للموافقة على اقتراح تقديم جرعة داعمة من لقاحها.