كيف تختار السكين الأفضل في المطبخ لكل نوع من الطعام؟

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- هل تعلم أن استخدام السكين الصحيح لن يسهل عملية تقطيع اللحوم فقط..بل سيحميك من الإصابات أيضاً.

وأشار الحساب الرسمي لمجلس الصحة الخليجي على "تويتر" إلى أن استخدام السكين الصحيح يُسهل من عملية التقطيع، ويقي أيضاً من خطر الإصابات.

ولمعرفة كيفية اختيار السكين الصحيح، إليك أنواعه المختلفة:

سكين الساطور: يُستخدم لتكسير العظام

سكين السلخ: يُستخدم لتقطيع شرائح اللحم حول العظام

المسن: يُستخدم لشحذ السكين

سكين الجزار: يُستخدم بشكل أساسي للذبح

سكين الشيف: يُستخدم لقِطَع اللحم الرفيعة وسهلة التقطيع