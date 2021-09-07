يساعد في حرق الدهون.. ولكن هل يساعدك الشاي الأخضر في إنقاص الوزن حقاً؟

يحمي من أمراض القلب وحتى السرطان.. ما هي فوائد الشاي؟

أبرز فوائد الشاي التي تميزه عن غيره كمصدر لمضادات الأكسدة

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- من المحتمل أنك صادفت مختلف الإعلانات التي تروج لفوائد الشاي الأخضر، عندما يأتي الأمر لإنقاص الوزن. ورغم فوائده، إلا أنه ليس مشروباً سحرياً.

وسلّط الحساب الرسمي لمجلس الصحة الخليجي عير "تويتر" الضوء على تلك الإشاعة.

ورغم أن الشاي الأخضر يساعد في حرق الدهون بالفعل، إلا أنه يقوم بذلك بنسبة ضئيلة.

وبشكل عام، فإن الميزة الموجودة في الشاي الأخضر تتوفر في كل أنواع الشاي، إذ تحتوي جميعها على مضادات الأكسدة، ولكن، يُعد الشاي الأخضر أكثرها فعالية.

وبهدف النجاح في إنقاص وزنك، يجب عليك التقليل من السعرات الحرارية التي تستهلكها، لأن استهلاك الشاي الأخضر وحده لن يفيدك.