دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- نجح أطباء إسرائيليون في فصل توأم فتاتين ملتصقتين عند الرأس تبلغان من العمر عامًا واحدًا، بعد عملية جراحية نادرة ومعقدة.

وخضعت الشقيقتان اللتان لم تُكشف هويتهما لعملية جراحية، استغرقت 12 ساعة في مركز سوروكا الطبي بمدينة بئر السبع في إسرائيل الأسبوع الماضي.

وذكر بيان المستشفى، الأحد، أن العملية تُعد نادرة للغاية، وتأتي بعد أشهر من التحضير.

وبعد إجراء العملية، بإمكان التوأم مواجهة بعضهما البعض للمرة الأولى منذ ولادتهما في أغسطس/آب من العام الماضي.

ومن جانبه، قال مدير المخ والأعصاب للأطفال في مستشفى سوروكا الطبي، ميكي جدعون في بيان إن "هذه عملية نادرة ومعقدة أجريت حتى الآن في العالم حوالي 20 مرة فقط، ولأول مرة في إسرائيل".

وأضاف جدعون أن نجاح العملية عزز "الإحساس بالرسالة التي جعلتنا أطباء"، إلا أنه حذر من أن "الأيام القليلة المقبلة ستكون حاسمة في عملية تعافي التوأم".

وأشار بيان المستشفى إلى أن العشرات من العاملين اعتنوا بالتوأم وأعدوهما للجراحة.

وبدأ الطريق الطويل إلى العملية منذ عدة أشهر، عندما تم إدخال موسعات الجلد والأنسجة تحت فروة رأس الفتاتين، من أجل شد الجلد، مما يسمح للجراحين بإغلاق فروة الرأس بعد انفصالها.

وتم التخطيط للجراحة باستخدام نماذج ثلاثية الأبعاد وتقنية الواقع الافتراضي، وتضمنت العملية التي استمرت شهورًا ما مجموعه 50 موظفًا في المستشفى.

وتحدث حالة التوائم الملتصقة مرة واحدة في كل 200 ألف ولادة حية، وفقًا لجامعة مينيسوتا، ومعظمهم من الإناث.

وتُعد التوائم الملتصقة بالرأس حالة نادرة بشكل خاص.