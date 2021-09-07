ما الحالات التي يجب عليك تجنب وضع العدسات اللاصقة فيها؟

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- يُفضّل بعض الأشخاص وضع العدسات اللاصقة. وإذا كنت واحداً منهم، تعرف إلى كيفية الاعتناء بها، ومتى يجب عليك عدم وضعها.

وشارك الحساب الرسمي للهيئة العامة للغذاء والدواء في المملكة العربية السعودية على "تويتر" نصائح تفيد الأشخاص الذين يضعون العدسات اللاصقة.

3 نصائح عند استخدام محلول تعقيم العدسات اللاصقة:

تأكد من تاريخ الصلاحية

استخدم محلول تعقيم موصى به من الطبيب

استخدم محلول تعقيم جديد، ولا تخلطه مع محلول مُستخدم سابقاً

عند استخدامك لمحلول تعقيم العدسات اللاصقة؛ احرص على تجديده وعدم خلطه مع محلول مستخدم سابقًا. #الغذاء_والدواء https://t.co/lKKmD0EVDf

5 نصائح لوضع العدسات اللاصقة بطريقة صحية:

تأكد من طبيب العيون حول ملاءمة العدسات لعينيك

غسل اليدين جيداً قبل لمس العدسات

عدم وضع العدسات اللاصقة خلال النوم

تجنب وضع العدسات اللاصقة عند السباحة، أو الاستحمام، أو عند استخدام حمام البخار الحار

التأكد من كون العدسات مرخصة، والمحلول بالتنظيف الخاص فيها