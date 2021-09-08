بينها الإمارات.. السعودية توقف تعليق الدخول إلى أراضيها من 3 دول

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت وزارة الداخلية السعودية، مساء الثلاثاء، إيقاف تعليق القدوم إلى المملكة، بداية الـ11 من صباح غدٍ الأربعاء، من كل دولة الإمارات العربية المتحدة وجنوب أفريقيا والأرجنتين.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) عن مصدر مسؤول في الداخلية السعودية قوله، في بيان، إنه "تقرر إيقاف تعليق القدوم إلى المملكة عبر المنافذ البرية والبحرية والجوية اعتبارًا من الساعة الحادية عشرة من صباح غد "الأربعاء" من الدول الثلاث والسماح بسفر مواطني المملكة إليها".

وأكد المسؤول السعودي أهمية الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المعتمدة بشأن فيروس كورونا.

وأوضح أن جميع الإجراءات والتدابير تخضع للتقييم المستمر من قبل الجهات الصحية المختصة في المملكة، وذلك حسب تطورات الوضع الوبائي في العالم.