علماء في جنوب أفريقيا يراقبون عن كثب متغير "C.1.2" الجديد من فيروس كورونا.. ما مدى خطورته؟

لندن، المملكة المتحدة (CNN)-- قالت مديرة منظمة الصحة العالمية في إفريقيا، ماتشيديسو مويتي، الخميس، خلال مؤتمر صحفي افتراضي، إن إفريقيا ستتلقى جرعات لقاح كوفيد-19 أقل بنسبة 25٪ مما كان متوقعًا هذا العام، وأرجعت سبب الانخفاض إلى أن بعض الدول بدأت بإعطاء جرعات ثالثة مُعززة.

وأضافت مويتي: "تم تعديل توقعات شحنات كوفاكس لبقية العام نزولًا بنسبة 25٪".

وذكرت "أن إدخال فكرة الجرعات المنشطة من قبل بعض البلدان التي بدأت بالفعل في إعطاء جرعات معززة يعني حقًا في النهاية أنه كان لابد من إجراء حساب، وتوقع، أننا سنحصل على جرعات أقل بنسبة 25٪ مما كنا نتوقعه قبل نهاية العام".

وأشارت مويتي إلى أنه "في الأسبوع الماضي، قدم مرفق كوفاكس أكثر من 5 ملايين جرعة إلى البلدان الأفريقية. لقد شعرت بالحزن لقراءة 3 أضعاف الجرعات التي تم التخلص منها في الولايات المتحدة وحدها، 15 مليون جرعة منذ مارس/ أذار 2021".

وقالت منظمة الصحة العالمية في إفريقيا، في بيان صحفي، إن حوالي 3٪ فقط من سكان القارة حصلوا على التطعيمات الكاملة.

وشهدت الموجة الثالثة لفيروس كورونا في القارة "انزلاقًا هبوطيًا، مع انخفاض بنسبة 23٪ في الحالات الجديدة الأسبوع الماضي، مدفوعة إلى حد كبير ببلدان في شمال وجنوب إفريقيا. وهذا هو أكبر انخفاض في ثمانية أسابيع منذ الذروة في يوليو/ تموز"، بحسب مويتي.