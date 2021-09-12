8 خطوات لحماية الجسم من ارتفاع ضغط الدم

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- نشرت وزارة الصحة والسكان المصرية مجموعة من الإرشادات للوقاية من الإصابة بارتفاع ضغط الدم، عبر "انفوغراف" على "تويتر".
وأشارت وزارة الصحة المصرية إلى ممارسة الرياضة والاهتمام بنظام غذائي صحي، تُعد من الأمور الأساسية التي يجب اتباعها لتجب الإصابة بضغط الدم.
ونصحت الصحة المصرية بتقليل استهلاك الملح لما يصل إلى أقل من 5 غرامات في اليوم.
وفيما يلي إرشادات الوقاية من الإصابة بارتفاع ضغط الدم، وفقًا لوزارة الصحة المصرية
- تقليل الملح إلى أقل من 5 غرامات في اليوم
- تناول المزيد من الفاكهة والخضار
- ممارسة النشاط البدني بانتظام
- الامتناع عن التدخين
- الحد من استهلاك الكحول
- الحد من تناول الأطعمة المليئة بالدهون المشبعة
- الحد من الإجهاد النفسي
- فحص ارتفاع ضغط الدم بانتظام