8 خطوات لحماية الجسم من ارتفاع ضغط الدم

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نشر الأحد ، 12 سبتمبر / ايلول 2021

كيف يمكن أن يسبب الشخير مشاكل صحية مثل أمراض القلب وارتفاع ضغط الدم؟

دراسة جديدة: الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم لديهم خطر أكبر للوفاة بسبب فيروس كورونا

هل تعاني من ارتفاع ضغط الدم؟ إذا خفف الملح في نظامك الغذائي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- نشرت وزارة الصحة والسكان المصرية مجموعة من الإرشادات للوقاية من الإصابة بارتفاع ضغط الدم، عبر "انفوغراف" على "تويتر".

كيف تحمي نفسك من الإصابة بارتفاع ضغط الدم؟ https://t.co/qigEX29VbR

وأشارت وزارة الصحة المصرية إلى ممارسة الرياضة والاهتمام بنظام غذائي صحي، تُعد من الأمور الأساسية التي يجب اتباعها لتجب الإصابة بضغط الدم.

ونصحت الصحة المصرية بتقليل استهلاك الملح لما يصل إلى أقل من 5 غرامات في اليوم.

وفيما يلي إرشادات الوقاية من الإصابة بارتفاع ضغط الدم، وفقًا لوزارة الصحة المصرية