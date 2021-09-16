دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال رئيس إدارة الغذاء والدواء في إيران، الخميس، إن طهران وافقت على استخدام لقاح جونسون آند جونسون، ومثله لقاح "سبوتنيك لايت" ذي الجرعة الواحد الذي حصل على رخصة الاستخدام الطارئ.

وفي تصريحات لوكالة أنباء إسنا الإيرانية شبه الرسمية، قال محمد رضا شانه ساز، إنه تم مراجعة لقاح سبوتنيك لايت في اللجنة العلمية للقاحات واعتماده من قبل خبراء علميين.

وأضاف شانه ساز: "في تقرير نُشر عبر الفضاء الإلكتروني، تم ذكر سبوتنيك لايت باعتباره اللقاح الوحيد ذي الجرعة الواحدة، ولكن يجب القول أن لقاح جونسون وجونسون هو أيضًا جرعة واحدة. تمت الموافقة عليه من إدارة الغذاء والدواء. لذلك، ليس صحيحًا أن سبوتنيك لايت هو اللقاح الوحيد المعتمد من جرعة واحدة في إيران".

وذكر رئيس هيئة الدواء والغذاء الإيرانية أن "اللقاحات المسجلة في إيران متنوعة ومتعددة. لا توجد سرية في هذا الصدد، وبالطبع لا يوجد سبب للإعلان عن المراسلات وعملية الموافقة على اللقاح وتسجيله في الدولة".

وتابع شانه ساز: "للأسف، الشركات الأجنبية التي كانت بخيلة في توفير اللقاح الذي تحتاجه إيران"، مٌعتبرًا أن "تسجيل عقار أو لقاح في إيران مهم للغاية للدول المنتجة، وعندما يتم إدراج إيران في قائمة الدول التي تستهدفها الصادرات، فإن ذلك يعد ميزة ومكسبًا كبيرًا".

وتأتي تصريحات شانه ساز بعد شهور من قول المرشد الإيراني علي خامنئي، في يناير/ كانون الثاني الماضي، إنه لا يثق في لقاحات فيروس كورونا التي تنتجها الدول الغربية، ودعا المسؤولين إلى حظر دخول تلك اللقاحات إلى البلاد.

وفي يونيو/ حزيران الماضي، تلقى خامنئي أول جرعة من لقاح محلي لفيروس كورونا.

وإيران جزء من مبادرة "كوفاكس" العالمية، التي تأسست بعد بدء الوباء بهدف توزيع قرابة ملياري جرعة من لقاحات كوفيد-19 على الدول الأقل نمواً.

ووافقت إيران، الدولة الأكثر تضرراً في الشرق الأوسط من حيث حالات الإصابة بفيروس كورونا والوفيات، على لقاح سبوتنيك - في الروسي في يناير/كانون الثاني، وأعلنت عن خطط لتطوير لقاح محلي الصنع.

وقال وزير الصحة والعلاج الإيراني، عين اللهي، إنه بنهاية يوم الخميس بلغ معدل الحقن الأسبوعي بلقاحات كورونا في البلاد 7 ملايين و900 ألف جرعة "وهو أكثر المعدل العالمي الخاص بالمانيا والبالغ 6 ملايين جرعة"، حسبما أوردت وكالة أنباء فارس شبه الرسمية.

في حين أعلن مسؤول بالخارجية الإيرانية وصول "خمسة ملايين جرعة من سينوفارم إلى البلاد صباح اليوم وخمسة ملايين جرعة أخرى ستصل صباح السبت"، حسب الوكالة.

كما أفاد مساعد وزير الخارجية ومدير عام آسيا وأوقيانوسيا بالوزارة، رضا زبيب، في تغريدة له على تويتر، بوصول 300 ألف جرعة من لقاح سبوتنيك من روسيا إلى طهران الخميس.