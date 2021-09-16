البابا فرنسيس، يضع كمامة على الوجه، ويحضر مراسم السلام مع ممثلين من مختلف الأديان في ميدان كامبيدوجليو، في روما، في 20 أكتوبر/تشرين الأول، 2020.

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعرب البابا فرنسيس عن حيرته من الموقف المناهض للتطعيم قائلاً: "للبشرية تاريخ من الصداقة مع اللقاحات".

وقال البابا في رحلة العودة من سلوفاكيا يوم الأربعاء: "عندما كنا أطفالًا، تم تطعيمنا جميعًا ضد شلل الأطفال والحصبة، ولم يقل أحد أي شيء".

وكان البابا فرنسيس مدافعًا بارزًا عن اللقاحات ضد فروس كورونا، حتى مع إثارة الجدل في الأوساط الكاثوليكية حول الآثار الصحية والأخلاقية للتطعيمات.

وأوضح البابا أن الخوف أو التضليل قد يكون وراء شكوك بعض الناس، مضيفًا أن كل شخص تقريبًا في الفاتيكان تلقى اللقاح، مشيرًا إلى حالة أحد المشكككين بالأمر في مجتمع الكرادلة "أحدهم، رجل فقير، مصاب الآن بالفيروس وهو في المستشفى".

وقال البابا فرنسيس: "الحياة مثيرة للسخرية".

ورغم أن البابا فرنسيس لم يذكر اسم الكاردينال، إلا أن الكاردينال الأمريكي المحافظ البارز ريموند بورك، وهو معارض أيديولوجي بارز لفرنسيس، نُقل مؤخرًا إلى المستشفى بسبب إصابته بفيروس كورونا.