إليك بعض الأمراض التي قد تتسبب بفقدان الوزن غير المبرر

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يمكن أن يساعدك على فقدان الوزن في أربعة أسابيع فقط.. إليك كيفية إزالة السكر من نظامك الغذائي بطريقة صحية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- العالم مهووس بالحميات الغذائية، وفقدان الوزن. ولكن، لا يُعد فقدان الوزن أمراً جيداً بالضرورة، وخصوصاً عند عدم وجود أي سبب واضح له، بحسب ما ذكرته وزارة الصحة العمانية على "تويتر".

وأشارت الوزارة إلى أهمية استشارة الطبيب خصوصاً إذا ارتبط فقدان الوزن بالتعب، وحصوله دون سبب واضح مثل تغيير النظام الغذائي، أو مستويات النشاط المعتادة.

ومن المهم استشارة الطبيب أيضًا في حال فقدان 5% من وزن الجسم خلال فترة أقل من 6 أشهر دون اتباع نظام غذائي لإنقاص الوزن.

وقد يكون فقدان الوزن غير المبرّر علامة على مرض غير مُشخّص، مثل:

مشاكل الأمعاء التي قد تؤثر على امتصاص المواد المغذية

أمراض الغدة الدرقية، ومرض السكري

الإكتئاب

الإصابة بالسرطان