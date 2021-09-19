الأحد ،

نشر الأحد ، 19 سبتمبر / ايلول 2021

"متغير دلتا" يجبر العديد من الشركات على تأجيل خطط العودة إلى المكاتب.. كيف سيؤثر ذلك على الصحة النفسية للموظفين؟

توفي ولدها منتحرًا.. أم تسلط الضوء على تأثير الجائحة على الصحة النفسية للمراهقين

بعد انسحاب الرياضية الأمريكية سيمون بايلز من الأولمبياد.. ما أهمية الاهتمام بصحتنا النفسية؟

الاكتئاب والقلق والغضب.. كيف يمكن أن يؤثر التعرض للقصص الإخبارية الصادمة على صحتك النفسية؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أشارت منظمة الصحة العالمية سابقاً بالفعل إلى أن جائحة فيروس كورونا، تسببت في انتشار الاضطرابات النفسية بشكلٍ "مقلق للغاية".

وعندما يأتي الأمر للأشخاص الذين يعانون من المشاكل النفسية، فإنه من الضروري الاهتمام بمشاعرهم، وفقاً لما ذكره الحساب الرسمي لمجلس الصحة الخليجي عبر "تويتر".

وشارك المجلس مجموعة من الأشياء التي قد تضر بالمصابين بمشاكل نفسية، والتي يجب على المرء الحرص على عدم القيام بها.

5 أمور قد تؤثر سلباً على المصاب بمشاكل نفسية:

عدم الاستماع لهم، وتجاهل مشاعرهم، وأفكارهم

التقليل من شدة مرضهم، والاستخفاف به

جعلهم يشعرون بحاجتهم لإثبات مدى تعبهم

وصفهم بعدم تحمل المسؤولية

مقارنة مشاكلهم بما يمر به غيرهم من الأشخاص