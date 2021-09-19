من أكثر أنواع السرطانات شيوعاً عند الرجال والنساء.. ما هي أعراض سرطان القولون وكيف يمكنك الوقاية منه؟

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- هل سبق أن سمعت عن متلازمة القولون العصبي؟ تُعتبر هذه المتلازمة من الاضطرابات الشائعة للجهاز الهضمي التي تصيب الأمعاء الغليظة "القولون"، وفقاً لما ذكرته وزارة الصحة العمانية على "تويتر".

ويمكن لهذا الاضطراب أن يسبب تقلصات في البطن، إلى جانب تغيرات في حركة الجهاز الهضمي، مثل الإسهال، والإمساك، أو كلاهما.

ورغم عدم وجود سبب واضح للإصابة بهذا المرض، إلا أن الوزارة أشارت إلى إمكانية التحكم بأعراضه.

إليك 9 طرق للتحكم بأعراض متلازمة القولون العصبي:

تجنب الأطعمة والمشروبات التي قد تهيج القولون، مثل: الشاي، والقهوة، ومشروبات الطاقة (لما تحتوي عليه من كافيين)، والمحليات الصناعية، والأطعمة مرتفعة الدهون

الحد من التوتر عن طريق التنفس العميق والاسترخاء

الحرص على تناول وجبات الطعام بانتظام

تجنب الأطعمة التي تزيد الغازات

تجنب بعض الأطعمة التي تحتوي على الكربوهيدرات التي يصعب هضمها

الإقلاع عن التدخين

الإكثار من شرب السوائل، وخاصةً الماء

الحذر عند تناول منتجات الألبان للمصابين بحساسية اللاكتوز

ممارسة النشاط البدني بشكل منتظم