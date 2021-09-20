حمية "الديتوكس".. هل يمكنها مساعدة جسمك بالتخلص من السموم حقاً؟

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- هل تفكر في القيام بحمية التخلص من السموم، أي "الديتوكس"؟ قبل أن تقرر، تعرّف إلى ما إذا كانت هذه الحمية مفيدة بالفعل.

ومن المحتمل أنك سمعت عن إشاعة تنص على أن حمية "الديتوكس"، تساعد على إزالة السموم من الجسم.

وسلّط الحساب الرسمي لمجلس الصحة الخليجي على "تويتر" الضوء على الحقيقة وراء ذلك.

وتتنوع الأسباب التي تدفع الأشخاص للقيام بالحميات الغذائية.

وإذا كان هدف الشخص إزالة السموم، يجدر به معرفة أن الجسم يصفي السموم بنفسه، وهي لا تتراكم في الكبد، والكليتين، وإذا كان الدافع هو إنقاص الوزن، فمن المؤكد أن الحميات ستساعد بذلك، وذلك بحسب ما جاء في التغريدة.

وحذّر المجلس من أن القيام بحميات شديدة هو أمر غير صحي، وأنه لا يصلح على المدى البعيد.

وقد يتسبب ذلك بانخفاض الطاقة، ونسبة السكر في الدم، إضافةً للغثيان، وغيرها من الأعراض.

وفي حال رغبت بالتخلص من السموم، فاحرص على تجنب الأطعمة التي تحتوي على كمية عالية من الدسم، والسكريات، واستبدلها بالمزيد من الخيارات الصحية مثل الفاكهة، والخضار.