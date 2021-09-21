تشكلّ 55% من دم الإنسان.. إليك أهم حقائق التبرع بالبلازما

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تمثل بلازما الدم حوالي 55%، من إجمالي كمية الدم لدى الإنسان.

وبلازما الدم عبارة عن مادة سائلة شفافة تميل إلى الإصفرار تسبح بها خلايا الدم الحمراء، والبيضاء، والصفائح الدموية.

وتُعتبر البلازما المصدر الرئيسي لتصنيع مشتقات مثل عوامل التجلّط، التي تُعتبر العلاج الوحيد لمرضى النزيف المزمن.

وفي حال رغب المرء بالتبرع ببلازما الدم، يجب التأكد من توفر عدة شروط، ومنها ضرورة انتظام ضغطه، وأن يتراوح عمره بين 18 و60 عاماً.

وإليك المزيد من المعلومات عن بلازما الدم في الإنفوجراف أعلاه: