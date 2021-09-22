هل تود تقوية جهازك المناعي؟ تأكد أنك تستهلك هذه الفيتامينات والمعادن

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- إذا كنت مهتماً بتقوية جسمك، فمن المهم الانتباه لما تستهلكه كجزء من نظامك الغذائي. وإليك ما يمكنك تناوله للحفاظ على جهازك المناعي.

ويمكنك الحفاظ على جهازك المناعي عن طريق تناول الأطعمة الغنية بالمغذيات الأساسية، ويمكن الحصول عليها في العديد من الأغذية ضمن نمط حياة صحي ومتوازن، بحسب ما ذكرته الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية عبر "تويتر".

تأكد من استهلاك هذه المغذيات للمحافظة على جهازك المناعي:

البروتين:

يوجد في المصادر النباتية، والحيوانية مثل الحليب، والبيض، واللحوم، والعدس

فيتامين "أ":

يوجد في الكبد، والحليب كامل الدسم، والخضار الورقية

فيتامين "ج":

يوجد في البرتقال، والليمون، والتوت، والبطيخ، والطماطم، والفلفل

فيتامين "د":

يوجد في الأسماك الدهنية، والبيض، والحليب المُدعّم

معدن الزنك:

يوجد في اللحوم، والمأكولات البحرية، والمكسرات، والفاصولياء، كما أن الجسم يمتصه بشكل أفضل من المصادر الحيوانية