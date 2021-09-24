في سباق لقاحات كورونا.. أين وصلت الدول العربية؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – نظرًا إلى وضع التطعيم الراهن في الدول العربية، تتصدر السعودية تقديم جرعات لقاح فيروس كورونا، التي وصلت إلى إجمالي 41.2 مليون جرعة، ويليها المغرب في المرتبة الثانية بإجمالي 38.4 مليون جرعة، ثم الإمارات في المرتبة الثالثة بـ 19.6 مليون جرعة، وتأتي مصر في المرتبة الرابعة بـ 13.8 ملايين جرعة، ثم الجزائر بإجمالي 9.9 ملايين جرعة، وفقًا لإحصائيات منصة "Our World in Data".

وبحسب منصة إحصائيات "Our World in Data"، تتصدر جيبوتي ذيل قائمة الدول العربية الأقل بعدد جرعات لقاح كورونا، حيث وصل عدد الجرعات إلى إجمالي 67 ألف جرعة. إليكم نظرة في الإنفوغرافيك أعلاه على ترتيب الدول العربية بعدد جرعات لقاح كورونا.