معلمة تصيب 12 طالبًا بفيروس كورونا في أمريكا..ما سهولة انتشار الفيروس في المدارس؟

إذا لم تضع قناعًا فلن يُسمح لك بالتحدث.. هذه هي البروتوكولات التي تطبقها الدول لحماية الطلاب من فيروس كورونا في المدارس

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تظهر بيانات جديدة من المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية CDC منها أن تفشي فيروس كورونا يعد أكثر احتمالًا في المدارس التي لا تتطلب من طلابها وموظفيها ارتداء الكمامات.

وتدعم دراستان صدرتا، الجمعة، توصيًة عامة من قبل مراكز مكافحة الأمراض بارتداء الجميع للكمامات في الأماكن المغلقة بالمدارس.

وأظهرت إحدى الدراستين في ولاية أريزونا الأمريكية أن احتمالية تفشي كوفيد-19 بالمدارس التي لا تطلب ارتداء الكمامات كانت أكثر بحوالي ثلاثة أضعاف ونصف من المدارس التي تطلب ارتداء الكمامات.

وأظهرت دراسة ثانية أن المقاطعات في جميع أنحاء الولايات المتحدة، حيث تطلب المدارس ارتداء شامل للكمامات، كان لها أيضًا معدل انتقال أقل للفيروس في المجتمع بشكل عام.

وبالنسبة للدراسة الأولى، نظر الباحث في البيانات التي تغطي حوالي 1000 مدرسة من مرحلة رياض الأطفال إلى مرحلة الصف الثاني عشر، في مقاطعتي ماريكوبا وبيما بولاية أريزونا.

وفي الدراسة، تعتبر المدرسة أنها تطلب ارتداء شامل للكمامات، إذا كانت تطلب من جميع الأشخاص - بما في ذلك الطلاب والموظفين وأعضاء هيئة التدريس والزوار - ارتداء الكمامات في الأماكن المغلقة، بغض النظر عن حالة التطعيم.

وتعتبر المدارس ذات تفشي إذا سجلت حالتان أو أكثر من حالات الإصابة بكوفيد-19 بين الطلاب أو الموظفين خلال فترة 14 يومًا، بعد أسبوع من بداية العام الدراسي.

ومن منتصف يوليو/ تموز حتى نهاية أغسطس/ آب الماضيين، سُجل 191 تفشيًا مرتبطًا بالمدارس، وفقًا لمركز مكافحة الأمراض الأمريكية.

وشكلت المدارس التي تطلب ارتداء الكمامات حوالي 31% من مجموعة المدارس التي تم تحليلها في الدراسة، وكانت مسؤولة بحوالي نسبة 8% عن حالات تفشي المرض.

وفي الوقت ذاته، شكلت المدارس التي لا تطلب ارتداء الكمامات أقل من نصف (48%) المجموعة الإجمالية للمدارس التي تم تحليلها في الدراسة، وكانت مسؤولة بنسبة 59% عن حالات تفشي المرض.

وفي أوائل أغسطس/ آب الماضي، عدّلت مراكز مكافحة الأمراض توصيات ارتداء الكمامات في المدارس لتشمل الجميع، بغض النظر عن حالة التطعيم، وذلك بسبب انتشار متحور "دلتا" من فيروس كورونا الأكثر عدوى.

ومن جانبها، قالت مديرة مراكز مكافحة الأمراض، روشيل والينسكي: "أود القول إن البيانات تُظهر حقًا أن ارتداء الكمامات يقلل من تفشي المرض في المدارس، لذا من أجل إبقاء أطفالنا في المدرسة، وإدخالهم المدرسة، وجعلهم آمنين، فإن الكمامات هي حقًا السبيل لتحقيق ذلك".

وتشير دراسة أخرى لمراكز السيطرة على الأمراض، نُشرت الجمعة، إلى أن تأثيرات سياسات ارتداء الكمامات في المدارس يبدو أنها تمتد إلى ما وراء جدران الفصول الدراسية أيضًا.

ووجدت الدراسة أن معدلات الإصابة بين الأطفال زادت أكثر في المقاطعات التي لم يكن لدى مدارسها متطلبات ارتداء الكمامات بالمقارنة مع المقاطعات التي فرضت فيها المدارس ارتداء الكمامات بشكل شامل.

وبين الأسبوع السابق لبدء العام الدراسي والأسبوع الذي يليه، زادت معدلات إصابات الأطفال بأكثر من ضعف ما كانت عليه في المقاطعات التي لا توجد بها متطلبات ارتداء الكمامات في المدرسة بالمقارنة مع المقاطعات التي تطلب ارتداء الكمامات في المدرسة.

وأضافت المقاطعات التي ليس لديها متطلبات ارتداء الكمامات في المدرسة حوالي 35 حالة إصابة جديدة لكل 100 ألف طفل كل يوم خلال فترة الأسبوعين تلك، مقارنة بنمو حوالي 16 إصابة جديدة لكل 100 ألف طفل كل يوم في المقاطعات التي تطلب ارتداء الكمامات في المدرسة.

وبالنسبة لهذه الدراسة، قامت مراكز مكافحة الأمراض بتحليل معدلات إصابة الأطفال في حوالي 500 مقاطعة، حيث كانت متطلبات ارتداء الكمامات متسقة لجميع المدارس في المقاطعة، وكانت قابلة للتطبيق على جميع الطلاب.

وتم تعديل النتائج للتحكم في معدلات التطعيم للأطفال على مستوى المقاطعة، ولكن ليس لمعدلات التطعيم بين المعلمين أو بيانات الفحص في المدرسة

وتؤكد مراكز مكافحة الأمراض على أهمية "استراتيجيات الوقاية متعددة الطبقات" - بما في ذلك التطعيم، والفحص، والتهوية المحسنة، والتباعد الجسدي، بالإضافة إلى ارتداء الكمامات - لوقف انتشار كوفيد-19، وتوفير بيئات آمنة في المدرسة مع الحد الأدنى من الاضطرابات.

وخلال الأسابيع الأخيرة، كان لدى الأطفال بعمر 5 سنوات فما فوق معدلات إصابة أعلى بكوفيد-19 من أي فئة عمرية أخرى، وفقًا لبيانات مراكز مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها.

ولدى الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و17 عامًا أيضًا أقل معدلات التطعيم من أي فئة عمرية، أما الأطفال دون سن 12 عامًا ليسوا مؤهلين بعد للتطعيم ضد كوفيد-19.

ومن جهته، قال المفوض السابق لإدارة الغذاء والدواء الأمريكية وعضو مجلس إدارة شركة فايزر، الدكتور سكوت جوتليب، إنه لم يحن الوقت بعد ليكون ارتداء الكمامات اختياريًا في المدارس.

وأوضح جوتليب لـCNN، الخميس، قائلًا: "أعتقد أننا سنضطر إلى الوصول إلى نقطة تكون فيها اللقاحات متاحة على نطاق واسع في المدارس".

وأضاف أن "المدارس لا تعد بيئات آمنة بطبيعتها، إلا أنه يمكن جعلها أكثر أمانًا من خلال اتخاذ الاحتياطات المناسبة، والكمامات تعد إحدى الأدوات لتحقيق ذلك بالتأكيد".