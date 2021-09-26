دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- هل تعتقد أنك حصلت على ما تحتاجه من فيتامين "د"، من خلال التعرّض لأشعة الشمس، بالقرب من نافذة منزلك؟ قد تكون مخطئاً.

ويقول البعض إن الجلوس عند النافذة بالقرب من ضوء الشمس، يُعتبر أمرًا كافيًا لتلقي ما يحتاجه جسمك من فيتامين "د"، ولكن، أشارت المنصة الرئيسية للتوعية الصحية بوزارة الصحة السعودية، "عش بصحة"، عبر "تويتر" أن ذلك بمثابة اعتقاد خاطئ.

ولأخذ احتياجاتك الكافية من فيتامين "د"، يُنصح بالتعرض المباشر للشمس في الأوقات الصحيحة.

وخلال فترة الصيف، يمكن التعرّض لأشعة الشمس من الساعة الثامنة والنصف صباحاً إلى العاشرة والنصف صباحاً، ومن الساعة 2 ظهراً إلى الرابعة عصراً.

وفي موسم الشتاء، يمكن القيام بذلك من الساعة العاشرة صباحاً، إلى الثانية ظهراً.