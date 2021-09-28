منها الصداع والغثيان..هذه أعراض التسمم بسبب المبيدات

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- من الضروري أخذ الحيطة والحذر عند استخدام المبيدات الحشرية، فهي تسبب التسمم بطرق مختلفة.

وسلّطت هيئة الغذاء والدواء السعودية الضوء على طرق التسمم بالمبيدات، والأعراض التي تسببها، وذلك في تغريدة على "تويتر".

طرق التسمم:

عن طريق الفم: من خلال تناول الطعام والشراب أثناء عملية الرش، أو الطعام الملوث بالمبيدات، ويحدث ذلك لعدم إدراك خطورة التعرّض للمبيدات

عن طريق الجلد: عبر ملامسة المبيدات للبشرة

عن طريق العين: عبر ملامسة المبيدات للعينين

عن طريق الأنف: عبر الاستنشاق المباشر للمبيدات ما يؤثر على الرئتين

بعض أعراض التسمم:

دوخة

صداع

غثيان

تقيؤ

غيبوبة

صعوبة في التنفس

آلام في المعدة

تهيّج العين

الإسعافات الأولية في حالات التسمم:

في حالة ابتلاع المبيدات، يجب عدم التقيؤ إلا في الحالات التي تُذكر على ملصق عبوة المبيد

في حال ملامسة المبيدات للجلد، يُفضل الإسراع في نزع الملابس المعرضة للمبيدات، وغسل الجلد بالماء، والصابون

في حال تعرض العينين للمبيدات، يجب غسلهما بماء نظيف غزير لمدة 10 إلى 15 دقيقة

يُعطى المصاب العلاجات الطبية، ومضادات التسمّم بحسب نوع المبيدات المسببة للتسمم، والأعراض الظاهرة فوراً وبمعرفة الطبيب

في حال استنشاق المبيدات، وحدوث صعوبة في التنفس، يُنقل المصاب إلى مكان جيد التهوية، ثم يُنقل إلى المستشفى أو تُستدعى سيارة الإسعاف (يتم تزويد الطبيب بملصق عبوة المبيدات)