دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- وضعت السلطات السعودية، الجمعة، شرط الحصول على جرعتي لقاح فيروس كورونا حال الرغبة في دخول الأنشطة والمنشآت الحكومية والخاصة والتعليمية واستخدام وسائل النقل العام.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) عن مصدر مسؤول في وزارة الداخلية قوله إن ذلك جاء بناءً على توصيات الجهات الصحية بأهمية استكمال أخذ الجرعات للسيطرة على تفشي الوباء.

وسيسري العمل بالقرار بداية من السادسة من صباح يوم الأحد 10 أكتوبر/ تشرين الأول، وذلك لمن يريد "دخول أي نشاط اقتصادي أو تجاري أو ثقافي أو ترفيهي أو رياضي أو سياحي"، ومثلها "أي مناسبة ثقافية أو علمية أو اجتماعية أو ترفيهية".

كما سيجري تطبيق شرط الجرعتين على من يريد "دخول أي منشأة حكومية أو خاصة، سواءً لأداء الأعمال أو المراجعة"، إضافة إلى ركوب الطائرات ووسائل النقل العام.

واستثنت السلطات السعودية من أخذ اللقاح عددًا من الفئات، وفق ما يظهر في تطبيق "توكلنا".

ويبلغ إجمالي عدد حالات فيروس كورونا المسجلة في السعودية 547179 إصابة، مع 8719 حالة وفاة. ويوم الجمعة، أعلنت السلطات الصحية تسجيل 45 إصابة جديدة و3 وفيات.