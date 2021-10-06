(CNN) - في ما وصفته بخطوة "تاريخية"، قالت منظمة الصحة العالمية الأربعاء، إنها أوصت على نطاق واسع باستخدام لقاح الملاريا الأول والوحيد في العالم بين الأطفال في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى والمناطق الأخرى التي يتراوح معدل انتشارها بين المتوسط ​​والمرتفع لمستويات انتقال الملاريا.

استندت التوصية إلى نتائج برنامج تجريبي مستمر للتلقيح في عيادات صحة الأطفال في جميع أنحاء غانا وكينيا وملاوي، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية.

وقالت المنظمة، في بيان صحفي، إن البرنامج، الذي تم إطلاقه في عام 2019، أظهر أن لقاح RTS,S/AS01 آمن وفعال من حيث التكلفة ومجدي لإيصال الملاريا الشديدة المميتة وتقليلها بشكل كبير بنحو 30٪.

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، في البيان: "هذه لحظة تاريخية. لقاح الملاريا للأطفال الذي طال انتظاره يمثل اختراقا في العلوم وصحة الطفل ومكافحة الملاريا. إن استخدام هذا اللقاح بالإضافة إلى الأدوات الموجودة للوقاية من الملاريا يمكن أن ينقذ عشرات الآلاف من الأرواح الشابة كل عام".

تعد الملاريا من الأسباب الرئيسية لأمراض الأطفال ووفياتهم في إفريقيا جنوب الصحراء، ويموت أكثر من 260 ألف طفل إفريقي دون سن الخامسة بسبب الملاريا سنويًا، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية.

وقال ماتشيديسو مويتي، المدير الإقليمي لإفريقيا في منظمة الصحة العالمية، في بيان صحفي صدر الأربعاء: "لعدة قرون، تطارد الملاريا أفريقيا جنوب الصحراء، مما تسبب في معاناة شخصية هائلة".

وقال مويتي: "لطالما أملنا في الحصول على لقاح فعال للملاريا والآن ولأول مرة على الإطلاق لدينا مثل هذا اللقاح الموصى به للاستخدام على نطاق واسع. تقدم توصية اليوم بصيص أمل للقارة التي تتحمل العبء الأكبر من المرض ونتوقع حماية المزيد من الأطفال الأفارقة من الملاريا وأن يكبروا ليصبحوا بالغين أصحاء".