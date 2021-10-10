ما هي الدول التي حصلت على أكبر عدد من جرعات لقاح فيروس كورونا؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- من المتفق عليه أن العودة إلى عالم خالٍ من فيروس كورونا لن يتحقق، إلا بإعطاء الجميع فرصًا متساوية في الحصول على اللقاحات.

والتوزيع غير المنصف للقاحات لا يجعل الملايين من الناس عرضة للفيروس القاتل فحسب، بل يسمح أيضًا بظهور المزيد من التحورات الفتاكة، وانتشارها في جميع أنحاء العالم.

وتختلف إستراتيجية توزيع اللقاحات المضادة لـ"كوفيد-19" من بلد إلى آخر، إذ فضل البعض تطعيم أكبر عدد ممكن من الناس في أسرع وقت ممكن، بينما حاول البعض الآخر إعطاء الأولوية لتلقيح مجموعات ضعيفة معينة.

وأكد قادة منظمة الصحة العالمية على الحاجة إلى التعاون الدولي في حملات التطعيم، إذ أشاروا إلى أن الوباء العالمي يتطلب جهودًا عالمية لإنهائه.

تعرّف في الانفوغراف أعلاه إلى نسبة السكان الذين تلقوا التطعيم بالكامل ضد فيروس كورونا حول العالم من حيث القارة، وأعلى الدول التي وزعت أكبر عدد من جرعات لقاح فيروس كورونا حتى الآن.