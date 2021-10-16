مراكز السيطرة على الأمراض تحذر: متغيّر "دلتا" لفيروس كورونا قد يتحول إلى "جائحة غير الملقحين"

فيروس كورونا يقسّم أمريكا.. ما هي عواقب المزج بين غير الملقحين وسلالة دلتا؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أظهرت بيانات جديدة نشرتها المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC)، أن الأشخاص البالغين غير الملقحين ضد كوفيد-19 كانوا أكثر عرضة لخطر الوفاة بالمرض 11 مرة مقارنة بالبالغين الملقحين بالكامل في الولايات المتحدة طوال شهر أغسطس/ آب الماضي.

وكان البالغون غير الملقحين أكثر عرضة للإصابة بكوفيد-19 بـ6 مرات على مدار الشهر، وفي الأسبوع الأخير من أغسطس/ آب، كانوا أكثر عرضة للدخول إلى المستشفى بسبب المرض بنحو 19 مرة مقارنة بالبالغين الملقحين بالكامل.

وبدأت بعض الولايات والسلطات القضائية المحلية مؤخرًا في نشر بيانات حول عدد حالات كوفيد-19 ومعدلات الوفاة والاستشفاء حسب حالة التطعيم على لوحات المعلومات الخاصة بها.

وتعمل مراكز مكافحة الأمراض مع الإدارات الصحية لربط بيانات مراقبة الحالة بأنظمة معلومات التطعيم لتحليلها الخاص.

وفي حين أن تحليل مراكز مكافحة الأمراض ليس شاملاً تمامًا، فإن البيانات المنشورة في وقت متأخر من يوم الخميس تعد أول نظرة فدرالية على مخاطر كوفيد-19 حسب حالة التطعيم المتاحة للجمهور مع خطط للتحديثات المنتظمة.

وتتوفر بيانات الحالة حسب حالة التطعيم من 14 ولاية في جميع أنحاء الولايات المتحدة، إضافة إلى مدينة نيويورك ومقاطعة كينغ في سياتل، التي تمثل حوالي نسبة 30% من إجمالي سكان الولايات المتحدة.

وتتوفر بيانات حالات الوفيات من جميع تلك الولايات القضائية باستثناء واحدة، بينما تتوفر بيانات الحالات كوفيد-19 التي تتلقى العلاج في المستشفيات من مجموعة مختلفة من 13 ولاية.

وتظهر بيانات مراكز مكافحة الأمراض أن خطر الوفاة بسبب كوفيد-19 بالنسبة للبالغين غير الملقحين قد انخفض في الأسابيع الأخيرة مع انخفاض وتيرة الحالات الجديدة في جميع أنحاء البلاد.

وبحلول الأسبوع الأخير من أغسطس/ آب، كانت معدلات الوفيات الناجمة عن كوفيد-19 بين البالغين غير الملقحين أقل بنحو 30% مما كانت عليه في الأسبوع الأول من الشهر، حيث انخفضت من معدل حدوث 13 حالة وفاة لكل 100 ألف شخص إلى حوالي 9 وفيات لكل 100 ألف شخص.

ولكن منذ شهر أبريل/ نيسان الماضي، لم يكن الخطر على البالغين الملقحين بالكامل أعلى من 1.2 حالة وفاة لكل 100 ألف شخص.

وفي الأسبوع الماضي، أشارت مديرة مراكز مكافحة الأمراض، الدكتورة روشيل والينسكي، إلى أنه لا يزال هناك أشخاص غير ملقحين في الولايات المتحدة لا يتمتعون بالحماية من الفيروس.

ومع انخفاض خطر الإصابة بالعدوى والوفيات، أظهرت بيانات مراكز مكافحة الأمراض أيضًا أن معدل الاستشفاء بين البالغين غير الملقحين قد استمر في الارتفاع، حيث ارتفع بأكثر من 80% من الأسبوع الأول في أغسطس/ آب إلى الأسبوع الماضي.

وتختلف نسب الخطورة حسب الفئة العمرية. على سبيل المثال، يعد معدل دخول المستشفيات بسبب الإصابة بكوفيد-19 بين البالغين الذين تقل أعمارهم عن 50 عامًا أعلى بحوالي 15 مرة بالنسبة للأشخاص غير الملقحين مقارنة بالأشخاص الملقحين بالكامل.

وبالنسبة لأولئك الذين تتراوح أعمارهم بين 50 و 64 عامًا، فإن معدل الاستشفاء أعلى 31 مرة بالنسبة للأشخاص غير الملقحين، وبالنسبة لأولئك الذين تبلغ أعمارهم 65 عامًا أو أكثر، فإن معدل الاستشفاء أعلى 16 مرة بالنسبة للأشخاص غير الملقحين.

وفقًا لمراكز مكافحة الأمراض، فإن "التطعيم ضد كوفيد-19 يقلل من خطر الإصابة بالمرض ويساعد في حمايتك من الجائحة حتى لو أصبت بالمرض".

وتقود الوكالة دراسات لمواصلة مراقبة فعالية اللقاح وحالات الاختراق مع مرور الوقت.

ويقدر تحليل لمؤسسة Kaiser Family Foundation، أنه اعتبارًا من يوم الأربعاء، كان هناك أكثر من 90 ألف حالة وفاة ناجمة عن كوفيد-19 يمكن الوقاية منها بين البالغين غير الملقحين على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، وقد حدث أكثر من نصفها خلال شهر سبتمبر/ أيلول فقط.

وبعد انخفاضه إلى المركز السابع لقائمة الأسباب الرئيسية للوفاة في يوليو/ تموز الماضي ، عاد كوفيد-19 إلى المركز الثاني كسبب رئيسي للوفاة في سبتمبر/ أيلول الماضي، وفقًا لمؤسسة Kaiser Family Foundation.

وكانت أمراض القلب هي السبب الرئيسي الأول للوفاة في الولايات المتحدة في سبتمبر/ أيلول الماضي، فيما كان فيروس كورونا السبب الرئيسي للوفاة بين البالغين الذين تتراوح أعمارهم بين 35 و 54 عامًا خلال الشهرين الأخيرين.

وفقًا لمؤسسة Kaiser Family Foundation، "مع الإقبال السريع على اللقاحات خلال الأشهر التي أصبحت فيها اللقاحات متاحة على نطاق واسع لأول مرة، انخفضت الوفيات الناجمة عن كوفيد-19 بشكل كبير".

وأضافت أنه "مع ذلك، مع ظهور متحور دلتا من فيروس كورونا الأكثر عدوى، ومعدلات التطعيم غير الكافية، وتخفيف الحكومات المحلية وحكومات الولايات من قيود التباعد الاجتماعي، زادت حالات الإصابة بكوفيد-19، ودخول المستشفيات، والوفيات مرة أخرى".