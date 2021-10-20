سرطان الثدي..هذه العلامات التي يجب البحث عنها للكشف المبكر

نشر الأربعاء ، 20 أكتوبر / تشرين الأول 2021

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- يُعد سرطان الثدي عند النساء أكثر أنواع السرطانات شيوعًا في العالم. وقدّمت وزارة الصحة السعودية عبر منصتها الرئيسية للتوعية الصحية "عش بصحة"، عددًا من النصائح والإرشادات التي تهم النساء حول سرطان الثدي، خلال شهر التوعية بسرطان الثدي.

ولفتت منصة "عش بصحة" إلى أهمية الكشف المُبكر عن سرطان الثدي، إذ يساهم في تشخيص المرض بمراحله المبكرة، حيث تزيد نسبة الشفاء إلى أكثر من 95%.

لحظة الوعي؛ قوة تخليك تقولين #كيف_كنت_وين_صرت اعرفي أكثر حول سرطان الثدي وتجاوزي اللحظة إلى القوة 💗💪🏻 #عش_بصحة

تعرّف في الإنفوغراف أعلاه إلى متى يجب الكشف عن سرطان الثدي، وعوامل الخطورة التي قد تزيد من احتمالية الإصابة بسرطان الثدي، بالإضافة إلى العوامل التي تقلل من احتمالية الإصابة بسرطان الثدي

عند ملاحظتك أو إحساسك بما يلي يجب عليك مراجعة طبيبك

ألم في الحلمة أو الثدي

إنكماش أو إنقلاب الحلمة

إفرازات من الحلمة

ورم في منطقة الثدي أو تحت الإبط

تغير في لون أو مظهر جلد الثدي أو الحلمة إحمرار سماكة

وقد تحصل الأعراض والعلامات السابقة بسبب أمراض ليس لها علاقة بسرطان الثدي، لذا تعد استشارة الطبيب ضرورية للوقاية والاطمئنان

عوامل الخطورة التي قد تزيد من احتمالية الإصابة بسرطان الثدي

تناول حبوب منع الحمل لفترة طويلة أو المعالجة الهرمونية البديلة بعد سن اليأس

المعالجة الإشعاعية على الصدر لسرطان سابق بعمر مبكر

وجود إصابة شخصية سابقة بسرطان الثدي أو بسرطان المبيض

وجود عامل وراثي بالعائلة

السمنة والوزن الزائد

عدم ممارسة الرضاعة الطبيعية

التقدم بالعمر

إصابة واحد أو أكثر من أفراد العائلة بسرطان الثدي أو بسرطان المبيض (الأم، الأخت، الابنة، العمة، الخالة...الخ)

عدم ممارسة الرياضة

عوامل تقلل من احتمالية الإصابة بسرطان الثدي