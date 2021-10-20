نشر الأربعاء ، 20 أكتوبر / تشرين الأول 2021

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت الحكومة الكويتية، الأربعاء، رفع الإجراءات الاحترازية المفروضة بشأن فيروس كورونا لمن تلقوا اللقاح، بداية من 24 أكتوبر/ تشرين الأول.

في مؤتمر صحفي، قال رئيس مجلس الوزراء الكويتي، صباح خالد الحمد الصباح: "نعلن عودة الحياة الطبيعية الحذرة ودخول المرحلة الخامسة والأخيرة وإلغاء القرارات الاحترازية".

من جانبه، أوضح الناطق باسم الحكومة، طارق المرزم، أن الحكومة اتخذت مجموعة من القرارات تتضمن تكليف وزارة الأوقات والشؤون الإسلامية بالسماح بعودة تقارب المصلين، مع مراعاة إجراءات التطعيم وارتداء الكمامة.

وأضاف أنه سيتم السماح بإقامة المؤتمرات والمناسبات الاجتماعية مثل حفلات الزفاف، على أن يقتصر ذلك على المحصنين والالتزام بارتداء الكمامة اعتبارًا من يوم الأحد المقبل.

إلى جانب السماح بعدم ارتداء الكمامة في الأماكن المفتوحة، والالتزام به في المغلقة، باستثناء المطاعم والمقاهي.

وكلفت الحكومة وزارة الداخلية بمعاودة إصدار فيزا الدخول إلى البلاد للمحصنين المتلقين للقاح، مع تكليف إدارة الطيران المدني بتطبيق المرحلة الثالثة من خطة تشغيل مطار الكويت الدولي بكامل طاقته الاستيعابية.

في حين قال وزير الصحة، باسل الصباح، أنه بالنسبة لمن يريدون دخول الأراضي الكويتية فإن العمل لا يزال ساريًا بإجراءات الحجر الصحي واختبار الـPCR.

والكويت هي أحدث دولة خليجية تعلن رفع القيود الاحترازية لفيروس كورونا، بعد السعودية والإمارات.