العثور على سلالة دلتا الجديدة AY4.2 لفيروس كورونا في إسرائيل

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلن مسؤولون أنه تم اكتشاف سلالة AY4.2 الجديدة لمتغير دلتا التابع لفيروس كورونا في إسرائيل.

وأجرى رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت مشاورات مع وزراء مختلفين يوم الأربعاء حول الاكتشاف. وقال المتحدث باسم رئيس الوزراء إنه "تم اكتشاف حالات معزولة فقط في إسرائيل" على الرغم من أنهم سيجرون التسلسل الجيني لعينات من الأسابيع القليلة الماضية لمعرفة ما إذا كان هناك المزيد من الحالات.

وذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية أنه تم اكتشاف أول حالة موثقة لسلالة AY4.2 من خلال اختبار كورونا الذي تم إجراؤه على طفل وصل من مولدوفا.

وفي غضون ذلك، تستمر الحالات الإيجابية اليومية في إسرائيل في الانخفاض في أعقاب قرار تقديم جرعات معززة لأي شخص يزيد عمره عن 12 عامًا.

ويُعتبر الإسرائيليون فقط "مُلقحين بالكامل"، وبالتالي يتأهلون لبرنامج الممر الأخضر في البلاد إذا كان لديهم ثلاثة جرعات من اللقاح، أو جرعتين خلال الأشهر الستة الماضية.

ويبلغ متوسط ​​الحالات الإيجابية الأسبوعية 1،280 مقارنةً بما كان عليه قبل ثلاثة أسابيع عندما كان المتوسط ​​الأسبوعي 3562. كما انخفضت الحالات الخطيرة أيضًا، حيث تم تصنيف 331 مريضًا حاليًا على أنهم مرضى، مقارنة بـ 682 قبل شهر واحد.

كما قال المتحدث باسم رئيس الوزراء إن الحكومة ستعمل على "تحديث الخطة السياحية" المقرّر عرضها على رئيس الوزراء في وقت لاحق الخميس. وكان من المتوقع أن تُعلن إسرائيل أنها ستسمح قريبا لبعض السياح الذين تم تطعيمهم بدخول البلاد دون إذن مسبق من بداية الشهر المقبل.