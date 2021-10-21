دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – في وقت تحاول الولايات تجنّب فورة جديدة من "كوفيد-19" خلال فصل الشتاء المقبل، يشجّع خبراء الصحة أي شخص مؤهّل لتلقي الجرعة المعزّزة من اللقاح.

ووفقًا لبيانات المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والسيطرة عليها، فقد تلقى نحو 10,7 مليون شخص الجرعة المعزّزة، بينهم حوالي 15% من المتقدّمين في السن الذين تبلغ أعمارهم 65 عامًا وما فوق.

وقالت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية إنّ لقاح "فايزر" هو الوحيد الذي أُعطي إذن الاستخدام الطارئ للجرعة المعزّزة على المجموعات الأكثر عرضة للخطر، والذين سبق وتلقوا الجرعة الثانية منه قبل ستة أشهر بالحد الأدنى.

كما أوصى مستشارون تابعون لإدارة الغذاء والدواء بإعطاء جرعات معزّزة لبعض الأشخاص الذين أخذوا لقاح "مودرنا" أو "جونسون آند جونسون".

وحاليًا، تفيد المعلومات أنّ الوكالة تدرس إمكانية السماح للأشخاص المزج بين الجرعات المعززة للقاحات مختلفة.

وقالت المحللة الطبية لدى CNN لينا وين، إنّ هذا الأمر يتطلّب أيضًا أن يُقدم آخرون على تلقي اللقاح بهدف حماية من هم أكثر هشاشة.

وأكّدت على أنّ "اللقاح يحميك، لكن ما يضمن حمايتك على نحو أفضل هو أن يتلقى اللقاح كل من حولك"، مضيفةً "نحن كأشخاص أصحّاء، نتلقى اللقاح من أجل المساهمة في حماية من أكثر عرضة للخطر جرّاء الإصابة بيننا".

وقد سلّطت حالة وفاة وزير الخارجية الأسبق كولن باول الضوء على الحاجة لأن يتلقى اللقاح كل شخص تتوفّر فيه الشروط لذلك.

وقالت بيجي سيفرينو، رئيسة موظفي باول منذ فترة طويلة، إن باول الذي تُوفي عن عمر 84 عامًا، إنه كان يعاني من أحد أنواع سرطان الدم، ورم النقي المتعدّد (Myeloma) الذي خفّض من استجابته المناعية، وكذلك مرض الباركنسون. وقد تلقّى باول اللقاح كاملًا وكان من المقرر أن يحصل على الجرعة المعزّزة خلال هذا الأسبوع.

وتُعتبر حالات الوفاة نتيجة عدوى الاختراق بـ"كوفيد-19" هذه نادرة.

من هم الأشخاص الذين يمكنهم الحصول على الجرعة المعزّزة الآن

وأوصت إدارة الغذاء والدواء بإعطاء الجرعات المعززة من "فايزر" لمن تلقّوا الجرعة الثانية من اللقاح قبل ستة أشهر بالحد الأدنى، وهؤلاء ضمن المجموعات التالية:

من يبلغون من العمر 65 عامًا وما فوق

من تتراوح أعمارهم بين 18 و64 عامًا ويعرضون للمرض الشديد في حال الإصابة بـ"كوفيد-19"

من تتراوح أعمارهم بين 18 و64 عامًا ويعيشون ويعملون في بيئات عالية الخطورة

ويُرجّح أن توصي الحكومة الأمريكية بإعطاء جرعات معزّزة للأشخاص الذين تلقوا لقاحات "فايزر" و"مودرنا"، بدءًا من عمر 40 عامًا، بحسب مصدر مطلع على الخطة. وقال المصدر إن "هناك مخاوف متزايدة داخل إدارة الغذاء والدواء"، ذلك أنّ البيانات الأمريكية تُشير إلى تسجيل حالات استشفاء بين الأشخاص الأصغر من 65 عامًا، والمطعّمين بالكامل.

أما فيما خصّ من تلقوا لقاح "جونسون إند جونسون"، أوصى مستشارو الوكالة، الجمعة، كل البالغين الذين حصلوا على جرعة واحدة من هذا اللقاح بالحصول على جرعة معزّزة أقلّه بعد مرور شهرين على الجرعة الأولى. كما أن الوكالة تنظر في هذه التوصية.

المزج والمطابقة بين الجرعات المعززة ممكن قريبًا؟

وتخطط إدارة الغذاء والدواء للسماح للأشخاص بالحصول على جرعة معززة تختلف عن العلامة التجارية للقاح الذي تم تطعيمهم به في الأصل، وفقًا لمصدرين مطلعين داخل الوكالة.

وعرضت المعاهد الوطنية للصحة، معلومات أوّلية عن دراسة قيد الإنجاز أظهرت أن لا ضير في أن تكون الجرعة المعززة من لقاح آخر، لا سيّما أن المزج بين اللقاحات بيّن استجابة جيدة على متحوّر دلتا.