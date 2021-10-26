بيانات جديدة: لقاح فايزر ضد فيروس كورونا فعال بنسبة 91٪ في الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و11 سنة

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- ستبدأ البحرين تطعيم الفئات العمرية التي تتراوح بين 3 و11 عامًا، بجرعتين من لقاح "سينوفارم".

وكان الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا المستجد قد أعلن عن موافقة أعضاء لجنة التطعيمات بالبحرين على تطعيم الفئات العمرية، التي تتراوح من 3 أعوام إلى 11 عامًا، بجرعتين من لقاح "سينوفارم".

وبحسب ما نقلته وكالة أنباء البحرين عبر موقعها، سيدخل هذا القرار حيز التنفيذ بدءًا من يوم غد الأربعاء في 27 أكتوبر/ تشرين الأول 2021.

ونوه الفريق الوطني بأنه قد تم السماح لهذه الفئة العمرية بتلقي التطعيم، بعد أن درست لجنة التطعيمات جميع التوصيات الطبية الصادرة والمتعلقة بهذا الشأن من أجل الحفاظ على صحتهم وسلامتهم عبر اكتساب المناعة ضد الفيروس.

وستتم الموافقة قريبًا على جرعتين من لقاح فايزر/بيو إن تك للفئة العمرية التي تتراوح بين 5 أعوام و11 عامًا.

وأوضحت وكالة أنباء البحرين أنه سيتم الإعلان عن ذلك عبر موقع وزارة الصحة.

وأشار الفريق الوطني الطبي في البحرين إلى أن التسجيل يتطلب موافقة ولي الأمر قبل تلقي التطعيم للراغبين من هذه الفئات العمرية المذكورة، كما يجب أن يتواجد معهم مرافقًا عند تلقي التطعيم.