ماذا نعرف عن المختبر في ووهان الذي هو في مركز نظرية “تسرب من مختبر” حول أصول فيروس كورونا؟

أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- أصدرت أجهزة الاستخبارات الأمريكية تقريرًا رفعت عنه السرية يوم الجمعة، أكد أنها لم تتوصل إلى نتيجة بشأن أصول فيروس كورونا، على الرغم من أنها قدمت تفاصيل جديدة حول كيفية تعامل مجتمع الاستخبارات مع تحقيقه الذي استمر 90 يومًا في الأمر.

لم يقدم التقرير المكون من 17 صفحة من مكتب مدير المخابرات الوطنية أي استنتاجات جديدة - لا يزال مجتمع الاستخبارات منقسمًا حول ما إذا كان الفيروس نشأ بشكل طبيعي أو هرب من المختبر - لكنه تناول نظريات محددة جادل المؤيدون بأنها أثبتت إحدى النظريتين.

في كل حالة، خلص مجتمع الاستخبارات إما إلى أن البيانات لم تكن كافية للتوصل إلى نتيجة أو أن النظرية كانت خاطئة بشكل واضح.

وأصدرت أجهزة المخابرات في أغسطس/ آب ملخصًا من صفحتين لنتائج المراجعة. هذا الإصدار هو التقرير الكامل، الذي رُفعت عنه السرية. تظل العديد من الأساليب والنتائج المحددة لمجتمع الاستخبارات سرية".

في حين كشف "الملخص بشكل عام (أنه) قامت أربع وكالات في مجتمع الاستخبارات بتقييم بثقة منخفضة أن الفيروس من المحتمل أن ينتقل من الحيوانات إلى البشر بشكل طبيعي في البرية، بينما تم تقييم عنصر واحد بدرجة متوسطة الثقة في أن الوباء كان نتيجة حادث معمل "ربما ينطوي على التجريب أو التعامل مع الحيوانات أو أخذ العينات" من قبل مختبر في ووهان، حيث تم تسجيل أول تفشٍ معروف.

تواصلت شبكة CNN مع مكتب التحقيقات الفيدرالي للتعليق.