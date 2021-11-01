دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- كشفت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، الاثنين، أن حصيلة الإصابات بفيروس كورونا حول العالم ارتفعت إلى أكثر من 246 مليون إصابة، وإجمالي الوفيات إلى نحو 5 ملايين وفاة.

وبحسب إحصائيات الجامعة في تحديثها يوم الاثنين، بلغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا حول العالم 246,802,892 وإجمالي الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا 5,001,764.

إليك ترتيب أكثر دول العالم تضررًا من جائحة "كوفيد-19" من حيث عدد الإصابات والوفيات في الإنفوغراف أعلاه

وتصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول الأكثر تضررًا من حيث عدد الإصابات وعدد الوفيات، وبلغ إجمالي عدد الإصابات في الولايات المتحدة 45.9 مليون إصابة، وبلغ عدد الوفيات فيها 745.8 ألف وفاة.

وتأتي الهند في المرتبة الثانية من حيث عدد الإصابات بـ 34.2 مليون إصابة، والتي تحتل المرتبة الثالثة في ترتيب الدول الأكثر تضررًا من حيث الوفيات بـ 458.4 ألف وفاة.

وتليها البرازيل في المرتبة الثالثة من حيث عدد الإصابات بـ 21.8 مليون إصابة، والتي تحتل المرتبة الثانية في ترتيب الدول الأكثر تضررًا من حيث الوفيات بـ 607.8 ألف وفاة.

وفي المرتبة الرابعة، أتت المملكة المتحدة من حيث عدد الإصابات بـ 9 ملايين إصابة، بينما في المرتبة الرابعة من حيث عدد الوفيات، تأتي المكسيك بـ 288.3 ألف وفاة.

واحتلت روسيا المرتبة الخامسة، من حيث عدد الإصابات بـ 8.3 مليون إصابة، وعدد الوفيات بـ 234.1 ألف وفاة.